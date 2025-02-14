Єрмак провів зустріч з Келлогом у Мюнхені

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки .

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Єрмак "прямо зараз" проводить зустріч з Келлогом.

Після цього стало відомо, що зустріч керівника ОП та спецпредставника президента США завершилася.

Як сказав журналістам Єрмак, зустріч з Кітом Келлогом пройшла добре. Результати зустрічі будуть пізніше.



Нагадаємо, сьогодні на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський має зустрітися з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Станом на 13:00 відомо, що час зустрічі відклали.