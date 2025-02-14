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Єрмак провів зустріч з Келлогом у Мюнхені

Мюнхен, П'ятниця 14 лютого 2025 13:24
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Єрмак провів зустріч з Келлогом у Мюнхені Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко, Юлія Акимова

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником США з питань України та РФ Кітом Келлогом. Зустріч відбулася на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента.

Президента України Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки заявив, що Єрмак "прямо зараз" проводить зустріч з Келлогом.

Після цього стало відомо, що зустріч керівника ОП та спецпредставника президента США завершилася.

Як сказав журналістам Єрмак, зустріч з Кітом Келлогом пройшла добре. Результати зустрічі будуть пізніше.

Нагадаємо, сьогодні на полях Мюнхенської конференції з безпеки президент України Володимир Зеленський має зустрітися з віце-президентом США Джей Ді Венсом. Станом на 13:00 відомо, що час зустрічі відклали.

Мюнхенська конференція з безпеки

Сьогодні, 14 лютого, у Мюнхені стартувала щорічна конференція з безпеки. Вона триватиме три дні і завершиться 16 лютого.

Президент України Володимир Зеленський очолює українську делегацію у Мюнхені. Як зазначали в ОП, Україна на безпековій конференції озвучить свої параметри для миру. Коли відбудуться ключові виступи - дізнайтеся за посиланням.

РБК-Україна також зібрало головне з першого дня Мюнхенської конференції - в окремому матеріалі.

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