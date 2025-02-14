Мюнхенская конференция 2025. Кто и когда будет выступать: полное расписание и время

Ежегодная Мюнхенская конференция по безопасности (Munich Security Conference) стартует уже сегодня, 14 февраля и продлится до 16 февраля. Стало известно, когда состоятся ключевые выступления на MSC.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Мюнхенской конференции 2025.

Откроет конференцию Кристоф Хойсген сегодня в 13:30 (14:40 по Киеву), который будет председательствовать на MSC. После вступительной речи выступит федеральный президент Германии Франк Вальтер Штайнмайер.

Как и в предыдущие годы, программа Мюнхенской конференции будет состоять из трех частей: основной программы, которую курирует MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий.

Так, в пятницу, 14 февраля начнется основная программа конференции, которая будет посвящена вызовам глобальной безопасности, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы.

В субботу, 15 февраля состоятся дебаты о состоянии международного порядка, а также о региональных конфликтах и кризисах. Будущее трансатлантического партнерства также будет в центре внимания второго дня конференции.

При этом в воскресенье, 16 февраля конференция завершится дискуссиями о роли Европы в мире.

Расписание ключевых выступлений (по киевскому временени) на Мюнхенской конференции 2025:

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер (14 февраля) 14:35-14:55.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен 15:00-15:30 (14 февраля).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс (14 февраля) 15:30-16:00.

Президент Украины Владимир Зеленский - (14 февраля) 16:30-17:15.

Высокая представительница ЕС по внешней и политике безопасности Кая Каллас (14 февраля) 16:30-17:15 и 19:00-20:00.

Канцлер Германии Олаф Шольц (15 февраля) 12:30-13:30.

Кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц (15 февраля) 12:30-13:30.

Президент Евросовета Антониу Кошта (15 февраля) 12:30-13:30.

Генеральный секретер НАТО Марк Рютте (15 февраля) 13:30-13:45.

Глава Европарламента Роберта Мецолла (15 февраля) 19:30-20:15; (16 февраля) 11:30-12:15.

Спецпредставитель президента США по Украине и России Кит Келлог (15 февраля) 19:30-20:15.

Отметим, что на Мюнхенской конференции также запланированы выступления Госсекретаря США Марко Рубио и главы Пентагона Пита Хегсета, а также Еврокомиссара по вопросам обороны Андрюса Кубилюса. Впрочем, в программе MSC время их выступлений еще не определено.

С полным расписанием выступлений (по местному времени) на конференции с 14 по 16 февраля можно ознакомиться в документе ниже.

Мюнхенская конференция 2025

Напомним, как ранее анонсировали в Госдепе США на 61-й Мюнхенской конференции по безопасности, которая пройдет 14-16 февраля, главной темой будет война России против Украины. Также среди ключевых тем - энергетика, климатические изменения, ИИ, международная торговля.

В конференции примут участие более 60 глав стран и правительств и более 100 министров. Украинскую делегацию на мероприятии возглавит президент Владимир Зеленский.