Мюнхенская конференция по безопасности 2025: когда состоится и кто примет участие

Мюнхенская конференция по безопасности 2025 соберет более 60 лидеров стран и правительств на следующей неделе. От США будут присутствовать представители новой администрации Белого дома, а спецпосланник Дональда Трампа Кит Келлог уже анонсировал важные дискуссии по завершению войны в Украине на полях конференции.

Подробнее о конференции безопасности 2025 в Мюнхене – в материале РБК-Украина ниже.

Содержание:

Что известно о MSC 2025

Программа

Участники конференции

Представит ли Келлог "мирный план" по Украине

Что известно о MSC 2025

Мюнхенская конференция безопасности (Munich Security Conference, MSC) – международная платформа для обсуждения ключевых вызовов внешней политики и глобальной безопасности.

Конференции проходят с 1963 года в Мюнхене. MSC 2025 будет 61-й по счету.

Место и даты проведения: отель Bayerischer Hof, с 14 по 16 февраля.

Нынешняя конференция пройдет на фоне изменений в политической жизни ряда стран: начало работы администрации 47-го президента США Дональда Трампа; будущие выборы в Бундестаг в Германии; новый цикл законодательного собрания Евросоюза в Брюсселе.

MSC 2025 откроет президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 14 февраля. Председательствовать на конференции будет Кристоф Хойсген.

В последний день мероприятия Хойсгена должен был сменить на должности бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг, однако его пригласили возглавить министерство финансов Норвегии. Столтенберг заявил, что будет исполнять обязанности главы MSC после завершения каденции в норвежском правительстве.

В течение переходного периода организацией будут руководить два нынешних заместителя главы MSC - Бенедикт Франке и Райнер Рудольф.

Программа

Как и в предыдущие годы, программа конференции будет состоять из трех частей: основной программы, курируемой MSC, около 200 сопутствующих мероприятий и десятков публичных событий. Повестку дня опубликуют 13 февраля.

14 февраля – основная программа конференции начнется с акцента на вызовы глобальной безопасности , включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы;

, включая глобальное управление, устойчивость демократии, климатическую безопасность и многие другие темы; 15 февраля – состоятся дебаты о состоянии международного порядка, региональных конфликтов и кризисов , а также трансатлантического партнерства;

, а также трансатлантического партнерства; 16 февраля – конференция завершится обсуждением роли Европы в мире.

Участники конференции

Организаторы Мюнхенской конференции сообщают о более чем 60 участниках из числа лидеров государств и правительств, а также около 150 министров и руководителей международных организаций. Однако полный список участников еще не обнародован.

О намерении посетить конференцию уже заявили генеральный секретер НАТО Марк Рютте, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава Европарламента Роберта Мецола, президент Евросовета Антониу Кошта, высокая представительница ЕС по внешней и безопасности политики Кая Каллас, еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс.

Ожидается, что от США на MSC будет присутствовать новый вице-президент Джей Ди Венс и спецпосланник президента США по Украине и России Кит Келлог.

MSC будет проходить за неделю до выборов в Бундестаг Германии, поэтому в конференции будут принимать участие кандидаты на должность канцлера: действующий канцлер Олаф Шольц (СДПГ), кандидат от ХДС, Фридрих Мерц, кандидат от Зеленых Роберт Габек и Кристиан Линднер от Свободной демократической партии.

В то же время на мероприятие не пригласили представителей ультраправой партии Альтернатива для Германии (АДГ) и левого Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ).

Директор конференции Кристоф Хойсген объяснил это решение тем, что обе стороны не придерживаются основного принципа конференции – "мир через диалог". Хойсген напомнил, что АДГ и АСВ покинули немецкий Бундестаг, когда выступал президент Украины Владимир Зеленский. "Это противоположность диалогу, и я не хочу видеть ничего подобного конференции", – заявил он.

Представит ли Келлог "мирный план" по Украине

Тема войны в Украине, вероятнее всего, будет ключевой для обсуждения участниками конференции. Специальный представитель президента США Кит Келлог анонсировал широкие дискуссии по данному вопросу с союзниками на полях MSC 2025.

Накануне западные СМИ писали, что Келлог в Мюнхене представит "мирный план" по Украине. Однако он опроверг эту информацию. Келлог заявил, что публично не будет представлять план прекращения войны, поскольку это должен делать президент США Дональд Трамп.

"Человек, который представит "мирный план" – это президент США, а не Кит Келлог. Мы будем привлечены, поможем ему с этим. Этой не случится на следующей неделе. У нас будут дискуссии с европейцами и мы передадим все президенту США. И будем двигаться дальше", – отметил американский генерал о своем участии в MSC.

Спецпосланник рассказал, что в Мюнхене он встретится с мировыми лидерами, чтобы обсудить войну России против Украины.

Келлог заявил, что хочет получить лучшее представление о позиции других стран, в частности, Великобритании, Германии и Дании, и других партнеров по урегулированию войны.

Уже после Мюнхенской конференции безопасности Кит Келлог может посетить Киев. Визит запланирован на 20 февраля.

При подготовке использовались: информация официального портала MSC, публикации Fox News, AP, Welt.