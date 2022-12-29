Ермак назвал альтернативу гарантиям безопасности для Украины

Украина получит все необходимые гарантии безопасности от стран-партнеров. Вопрос только в том, когда и как эти гарантии будут предоставлены.

"Я не верил, что за столь короткий срок мы сможем подготовить такой документ - Kyiv Security Compact, который лежит у всех мировых лидеров на столе. И сегодня даже никто не говорит о "возможно" или "невозможно". Есть факт, вопрос только когда и как эти гарантии будут предоставлены каждой страной. Либо это будет комплекс договоров, либо один крупный договор, либо двусторонние договоры и так далее", - сказал Ермак.

По его словам, это может быть один крупный документ, где будут заложены принципы, а затем он будет прилагаться к двусторонним договорам. Или договорами, которые будут касаться одной тематики.

"Я уверен, или мы получим эти гарантии, или станем членами НАТО. Может быть и так, что одно и другое", - добавил руководитель Офиса президента.