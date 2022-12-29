Єрмак назвав альтернативу гарантіям безпеки для України

Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.

"Я не вірив, що за такий короткий строк ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у свіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" чи "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір чи двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.

За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися двосторонніми договорами. Чи договорами, які будуть стосуватися однієї тематики.

"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути й так, що одне і друге", - додав керівник Офісу президента.