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Ермак назвал альтернативу гарантиям безопасности для Украины

Новина українською →
Украина, Четверг 29 декабря 2022 17:40
Ермак назвал альтернативу гарантиям безопасности для Украины Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Украина получит все необходимые гарантии безопасности от стран-партнеров. Вопрос только в том, когда и как эти гарантии будут предоставлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Офиса президента Андрея Ермака в интервью Натальи Мосейчук.

"Я не верил, что за столь короткий срок мы сможем подготовить такой документ - Kyiv Security Compact, который лежит у всех мировых лидеров на столе. И сегодня даже никто не говорит о "возможно" или "невозможно". Есть факт, вопрос только когда и как эти гарантии будут предоставлены каждой страной. Либо это будет комплекс договоров, либо один крупный договор, либо двусторонние договоры и так далее", - сказал Ермак.

По его словам, это может быть один крупный документ, где будут заложены принципы, а затем он будет прилагаться к двусторонним договорам. Или договорами, которые будут касаться одной тематики.

"Я уверен, или мы получим эти гарантии, или станем членами НАТО. Может быть и так, что одно и другое", - добавил руководитель Офиса президента.

Напомним, 13 сентября в Украине презентовали Киевский договор безопасности, содержащий рекомендации по международным гарантиям безопасности для Украины.

Также ранее мы писали, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского , рекомендации по гарантиям для Украины, которые были включены в Киевский договор безопасности, должны войти в основу будущей системы договоров безопасности.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак раскрыл принцип договора о гарантиях безопасности для Украины.

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Андрей Ермак Гарантии безопасности
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