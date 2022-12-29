ua ru
Чт, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єрмак назвав альтернативу гарантіям безпеки для України

Новость на русском →
Україна, Четвер 29 грудня 2022 17:40
Єрмак назвав альтернативу гарантіям безпеки для України Фото: керівник Офісу президента Андрій Єрмак (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.

"Я не вірив, що за такий короткий строк ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у свіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" чи "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір чи двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.

За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися двосторонніми договорами. Чи договорами, які будуть стосуватися однієї тематики.

"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути й так, що одне і друге", - додав керівник Офісу президента.

Нагадаємо, 13 вересня в Україні презентували Київський договір безпеки, який містить рекомендації щодо міжнародних гарантій безпеки для України.

Також раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, рекомендації щодо гарантій для України, які були включені до Київського договору безпеки, мають увійти в основу майбутньої системи договорів безпеки.

Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив принцип договору про гарантії безпеки для України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Андрій Єрмак Гарантії безпеки
NEWS
Україна готова припинити війну у будь-який час, але є умова, - Єрмак
Україна готова припинити війну у будь-який час, але є умова, - Єрмак
DAILY
Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН
Юлія Акимовакоресподент Денис Маслов: Питання по Трибуналу для РФ має бути винесено на Генассамблею ООН