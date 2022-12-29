Єрмак назвав альтернативу гарантіям безпеки для України
Україна отримає всі необхідні гарантії безпеки від країн-партнерів. Питання тільки в тому, коли і як ці гарантії будуть надані.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Офісу президента Андрія Єрмака в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Я не вірив, що за такий короткий строк ми зможемо підготувати такий документ - Kyiv Security Compact, який лежить у свіх світових лідерів на столі. І сьогодні навіть ніхто не говорить про "можливо" чи "неможливо". Є факт, питання тільки коли і як ці гарантії будуть надані кожною країною. Або це буде комплекс договорів, або один великий договір чи двосторонні договори і так далі", - сказав Єрмак.
За його словами, це може бути один великий документ, де будуть закладені принципи, а потім він буде додаватися двосторонніми договорами. Чи договорами, які будуть стосуватися однієї тематики.
"Я впевнений, або ми отримаємо ці гарантії, або станемо членами НАТО. Може бути й так, що одне і друге", - додав керівник Офісу президента.
Нагадаємо, 13 вересня в Україні презентували Київський договір безпеки, який містить рекомендації щодо міжнародних гарантій безпеки для України.
Також раніше ми писали, що за словами президента України Володимира Зеленського, рекомендації щодо гарантій для України, які були включені до Київського договору безпеки, мають увійти в основу майбутньої системи договорів безпеки.
Додамо, керівник Офісу президента Андрій Єрмак розкрив принцип договору про гарантії безпеки для України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.