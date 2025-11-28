Ермак должен был завтра лететь на встречу с Уиткоффом и зятем Трампа, - Axios

Издание напомнило, что до отставки именно Ермак возглавлял переговорную группу от Украины по мирному соглашению с РФ. На прошлых выходных он вел переговоры с представителями США в Женеве, благодаря чему удалось внести изменения в "мирный план" из 28 пунктов.

Планировалось, что Ермак на этих выходных поедет в США договариваться по нюансам мирного плана. Но отставка, похоже, перечеркнула эти планы.

"Ожидалось, что Ермак прибудет в Майами в эти выходные вместе с несколькими советниками Зеленского и проведет переговоры с посланниками Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, сообщили украинские чиновники", - пишет издание.

Источники отметили, что целью было окончательное согласование договоренностей между Украиной и США до того, как Уиткофф и Кушнер поедут к российскому диктатору Владимиру Путину в Москву. А еще один собеседник сообщил, что несмотря на отставку Ермака позиция Украины остается неизменной.