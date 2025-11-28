Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Ексголова Офісу президента України Андрій Єрмак повинен був на цих вихідних полетіти до Маямі, щоб обговорити зі спецпосланниками президента США Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером деякі нюанси американського "мирного плану".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios.
Видання нагадало, що до відставки саме Єрмак очолював переговорну групу від України щодо мирної угоди з РФ. На минулих вихідних він вів переговори з представниками США в Женеві, завдяки чому вдалося внести зміни до "мирного плану" з 28 пунктів.
Планувалося, що Єрмак на цих вихідних поїде в США домовлятися щодо нюансів мирного плану. Але відставка, схоже, перекреслила ці плани.
"Очікувалося, що Єрмак прибуде до Маямі цими вихідними разом з кількома радниками Зеленського та проведе переговори з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомили українські чиновники", - пише видання.
Джерела зазначили, що метою було остаточне узгодження домовленостей між Україною та США до того, як Віткофф та Кушнер поїдуть до російського диктатора Володимира Путіна у Москву. А ще один співрозмовник повідомив, що попри відставку Єрмака позиція України залишається незмінною.
Зазначимо, президент України Володимир Зеленський повідомив 28 листопада, що після відставки Єрмака представляти українську делегацію на переговорах будуть начальник Генерального штабу ЗСУ, розвідка, РНБО та представники Міністерства закордонних справ.
Сам Єрмак ще 27 листопада анонсував новий раунд переговорів з США. Але він не називав точно ані дату, ані місце. Так само зробив і Зеленський 28 листопада - він сказав, що переговори відбудуться "скоро".
Детективи НАБУ та прокурори САП 28 листопада провели обшуки у керівника Офісу президента Андрія Єрмака. Пізніше сам Єрмак підтвердив та сказав, що співпрацює зі слідством.
Обшуки можуть бути пов’язані з розслідуванням "Мідас" - масштабної справи про корупцію в енергетичному секторі України. Детальніше про обшуки, скандал та подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Хоча НАБУ за підсумками обшуків не оголошувало про будь-які підозри, Єрмак ввечері 28 листопада написав заяву про відставку. Зеленський прийняв її.