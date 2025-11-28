Єрмак мав завтра летіти на зустріч із Віткоффом і зятем Трампа, - Axios

Видання нагадало, що до відставки саме Єрмак очолював переговорну групу від України щодо мирної угоди з РФ. На минулих вихідних він вів переговори з представниками США в Женеві, завдяки чому вдалося внести зміни до "мирного плану" з 28 пунктів.

Планувалося, що Єрмак на цих вихідних поїде в США домовлятися щодо нюансів мирного плану. Але відставка, схоже, перекреслила ці плани.

"Очікувалося, що Єрмак прибуде до Маямі цими вихідними разом з кількома радниками Зеленського та проведе переговори з посланцями Трампа Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером, повідомили українські чиновники", - пише видання.

Джерела зазначили, що метою було остаточне узгодження домовленостей між Україною та США до того, як Віткофф та Кушнер поїдуть до російського диктатора Володимира Путіна у Москву. А ще один співрозмовник повідомив, що попри відставку Єрмака позиція України залишається незмінною.