Эритрея и не только. Как Путин использует Африку против Украины

Российское вторжение в Украину ограничило круг политических союзников Москвы мировыми изгоями. Чего только стоит поддержка России в Организации Объединенных Наций (ООН) такими странами как Эритрея и другими авторитарными африканскими режимами.

Союзники в ООН

Генеральная ассамблея ООН 12 октября 2022 года приняла резолюцию с призывом не признавать незаконную аннексию Россией украинских территорий. Документ поддержало подавляющее большинство в 143 голоса. При этом пять государств членов проголосовали против и еще 35 воздержались.

Среди последних были 18 стран с африканского континента, в том числе:

Эритрея

Центральноафриканская республика

Конго

Эфиопия

Гвинея

Мали

Судан

Уганда

Зимбабве

Фото: итоги голосования за резолюцию Генассамблеи ООН от 12 октября (twitter.com/UN)

Кроме того, еще пять африканских стран вообще не голосовали. Другими словами, почти половина стран Африки не стала прямо осуждать захват и аннексию территорий Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины.

Что касается конкретно Эритреи, то, на первый взгляд, ее солидарность с империалистической Россией кажется удивительной. Поскольку в ситуации, в которой ей угрожает Эфиопия, она имеет больше общего с Украиной. Отчасти это связано с прошлым страны, освободительной войной, поддержкой со стороны Советского Союза и враждебной позицией по отношению к Западу. Сейчас же Россия поставляет туда оружие и обещает построить базу материально-технического снабжения. С этой точки зрения оба режима можно назвать братьями по оружию.

Справедливости ради кейс Эритреи не уникален для континента. Однако в ряде других странах Африки российские интересы зашли куда дальше.

Почему Африка поддерживает Россию

На этот вопрос нет простого ответа, поскольку каждая из более 50 стран Африки идет своим историческим путем и руководствуется различными наборами политических нарративов. Однако среди прочего выделяется как минимум одна проблема, которая лежит в основе нерешительности некоторых стран осуждать Россию, - это восприятие Москвы на континенте как преемницы СССР.

Как отмечает историк и специалист по Африке из Университета Сетон-Холл в Нью-Джерси Максим Матусевич, Советский Союз пользовался здесь большой симпатией. В частности, когда во времена холодной войны оказывал поддержку силам, боровшимся против западного колониализма.

Среди других причин Матусевич называет советское образование для десятков тысяч африканских студентов, которые сохранили личные и культурные связи с СССР. По его мнению, режим Владимира Путина сегодня эксплуатирует воспоминания об общей борьбе, чтобы заручиться поддержкой или нейтралитетом здешних государств.

Показательным в этом плане было июльское турне министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В его рамках он посетил несколько стран и не упустил возможности напомнить партнерам об истории советского антиимпериализма.

Кроме того, как подчеркивает историк, Кремль пользуется африканской любовью к автократическим режимам. А упоминания о западных колониальных грабежах помогают формировать пророссийские настроения.

Фото: Сергей Лавров летом 2022 года пытался заручиться поддержкой стран Африки (Getty Images)

Последнее, в частности, проявилась в Западной и Центральной Африке, где Москве удалось частично оттеснить Францию от роли союзника правящих элит. В Центральноафриканской Республике (ЦАР), Мали и с недавних пор в Буркина-Фасо российские нарративы убедили местные авторитарные режимы в неспособности Парижа помочь в борьбе против исламистских боевиков. Как результат, на континент поставляется российское оружие, а также развернула деятельность частная военная компания "Вагнера", которая предоставляет услуги наемников.

Еще в январе 2022 года тогдашний министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан обвинил "вагнеровцев" в разграблении ресурсов Мали в обмен на защиту малийской хунты. А недавно президент Эммануэль Макрон заявил, что Россия подпитывает антифранцузскую пропаганду в странах Африки.

"Это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от россиян. Мы это знаем. Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы рассмотреть антифранцузский проект в российских интересах", - говорил он в ноябре 2022 года.

Влияние ЧВК "Вагнера"

Российская Федерация в последнее время отметилась использованием наемников на африканском континенте. Еще до вторжения в Украину печально известная ЧВК "Вагнера" сыграла активную роль в событиях в Мали, Судане, Ливии и ЦАР. В октябре ООН заявила, что гражданские лица в ЦАР подвергались преследованиям со стороны "вагнеровцев".

Охота на золото

К тому же последние были замечены в экономической эксплуатации, в том числе они вступили в сговор с военной хунтой Судана ради разработки золотых приисков. По данным The New York Times, сегодня Москве удается таким образом пополнить свои золотовалютные резервы, смягчить эффект от санкций Запада, а и удержать курс российского рубля от стремительного падения.

Еще в 2017 году тогдашний президент Судана Омар Хасан аль-Башир отдал месторождения взамен на военную поддержку своего режима, и золото нелегально вывозилось через ОАЭ. А когда весной 2019 года в стране произошел очередной переворот, самолет основателя ЧВК Евгения Пригожина доставил в Москву представителей нового режима, с которыми договорились о военной поддержке в обмен на сохранение доступа к золоту. Причем, по некоторыми данным, именно Россия могла быть главным инициатором переворота.

По данным CNN, с помощью суданского золота также финансируется российская война в Украине. Журналисты установили, что в первые дни вторжения из Хартума вылетел самолет с тонной контрабандного драгоценного металла в коробках с печеньям. И это был лишь один из как минимум 16 подобных рейсов.

Российская Федерация также добилась полного контроля над приисками в богатой на золото и алмазы Центральноафриканской республике. Ранее ООН одобрила предложение Кремля направить инструкторов для усиления местной армии, но при попустительстве Запада инструкторы превратились в вооруженных наемников "Вагнера".

Фото: "вагнеровцы" взяли под контроль добычу ресурсов в ЦАР (UN Security Council)

Как пишет американская газета NYT, отряды "вагнеровцев" обеспечивают защиту местного режима в обмен на не облагаемую налогом лицензию на добычу и экспорт алмазов, золота и древесины. Есть информация о том, что в стране могут находиться до 5 000 российских наемников. По словам местного эксперта по экономике Абдула Азиза Сали, они "буквально контролируют все".

Вербовка африканских наемников

Западные СМИ отмечают, что в этом году "вагнеровцы" начали вербовать наемников в Африке. В том числе, освобождают заключенных из тюрем в ЦАР, чтобы отправить их на войну в Украину. По всей видимости, в этом вопросе у них полностью развязаны руки, и в местное крыло "Вагнера" набирают мужчин, осужденных за тяжкие преступления, в том числе изнасилования и убийства.

"С октября они освобождают повстанцев, и никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, что они могут действовать так, как им вздумается", - пишет со ссылкой на источники издание The Daily Beast.

Причем вербовка не ограничивается территорией африканских стран. По некоторым данным, в самой России иностранных студентов склоняют к вступлению в ряды ЧВК, угрожая лишением стипендий, повышением стоимости обучения или отчислениям.

В ноябре получил огласку случай, когда представители Южного федерального университета в Ростове-на-Дону и ФСБ убеждали африканских студентов поехать воевать в Украину за 3-5 тысяч долларов.

Зерновая сделка как оружие Путина

С ростом числа голодающих стран в Африке российская война в Украине подняла вопросы продовольственной безопасности на новый уровень. Блокада черноморских портов напрямую затронула глобальные цепочки поставок, особенно зерна и удобрений, в которых Украина и Россия являются важными международными игроками.

Из-за блокады в течение нескольких месяцев украинское зерно не могло быть доставлено целому ряду заказчиков. В июне 2022 года президент Сенегала Маки Салл и глава комиссии Африканского союза Мусса Факи Махамат посетили Москву, и их визит показал, что скоординированный подход может стать рычагом влияния.

Как подчеркивает старший научный сотрудник Южноафриканского института международных отношений Густаво де Карвальо, давление африканцев привело к тому, что ООН и Турциа начали работать над зерновой сделкой. Запуск Черноморской инициативы в августе привел к тому, что мировые цены на продукты питания снизились на 15%.

Но уже в сентябре Владимир Путин раскритиковал ее, манипулируя цифрами о том, что якобы всего лишь около 3% украинского зерна получают самые бедные страны. В купе с инцидентом на Крымском мосту он угрожал сорвать сделку, и в октябре приостановил участие в ней. Тогда при посредничестве Турции и ООН скандал удалось быстро замять, а соглашение было продлено еще на четыре месяца.

Вместе с этим Путин пытается привязать к сделке возможность экспорта удобрений через территорию Украины. До вторжения россияне экспортировали 4,4 млн тонн аммиака, около половины транспортировалось в украинский порт "Южный", но транзит прекратился 24 февраля 2022 года.

В сентябре ООН начала переговоры с Украиной о возобновлении транзита, но президент Владимир Зеленский заявил о готовности к этому только после освобождения всех украинских военнопленных.

Украинский ответ

На октябрь 2022 года было запланировано 10-дневное турне министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы по странам Африки. Перед выездом в колонке для РБК-Украина он писал, что большинство стран на континенте сочувствуют Украине, но заняли нейтральную позицию по отношению к войне. По его мнению, африканские партнеры уже сейчас должны перейти к реальной поддержке.

Целями турне заявлялись укрепление роли Украины как гаранта продовольственной безопасности, усиление партнерства в сфере образования, продвижение украинских IT-продуктов, в частности платформы "Дія", и расширение украинского экспорта. Министр посетил такие страны, как Сенегал, Кот-д-Ивуар и Гана, которые не замечены в симпатиях к России и голосовали за резолюции ООН с осуждением войны. Также отметим, что октябрьская поездка Кулебы была досрочно прервана после первого масштабного ракетного удара по украинской энергетике 10 октября.

Тем не менее в ближайшее время Украина продолжит плотно работать с Африкой. В частности, этой теме была посвящена встреча президента Владимира Зеленского с дипломатами. По его словам, необходимо нарастить присутствие украинских интересов в регионах, где они представлены меньше всего.

"Мы уже перезагружаем отношения с десятками стран Африки. В следующем году мы должны это усилить. Уже определены 10 стран, где будут открыты новые посольства Украины в Африке", - подчеркнул он.

В начале декабре для Владимира Путина, возможно, прозвенел тревожный звонок. По сообщениям западных СМИ, Марокко станет первой африканской страной, которая предоставит Украине реальную военную помощь. Причем в тех же сообщениях данное решение назвали серьезным провалом Кремля в попытке укрепить африканский нейтралитет.

Предполагается, что Марокко передаст запасные части и несколько десятков модернизированных танков Т-72 по контракту почти на 100 млн долларов, который оплатят США и Нидерланды. На данный момент официального подтверждения информации еще не было.