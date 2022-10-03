Большинство стран Африки соболезнуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба

Большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к войне, несмотря на то, что 24 февраля (день полномасштабного вторжения России) Кремль, кроме Украины, атаковал международный порядок и устав ООН.

Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Как объясняет Кулеба, никому не удастся "пересидеть" российскую агрессию против Украины, поскольку это глобальная угроза. Африканские партнеры должны перейти к реальной поддержке Украины и международной безопасности. Для этого министр предлагает использовать два месседжа:

первый, Россия ведет войну против международного порядка и устава ООН. В случае победы глава Кремля Владимир Путин может вдохновить тех, кто также захочет менять границы силой.

"Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность для всех", - объясняет Кулеба.