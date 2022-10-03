Большинство стран Африки соболезнуют Украине, но заняли позицию "Не наша война", - Кулеба
Большинство стран Африки избрали нейтральную позицию по отношению к войне, несмотря на то, что 24 февраля (день полномасштабного вторжения России) Кремль, кроме Украины, атаковал международный порядок и устав ООН.
Об этом в колонке для РБК-Украина рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Как объясняет Кулеба, никому не удастся "пересидеть" российскую агрессию против Украины, поскольку это глобальная угроза. Африканские партнеры должны перейти к реальной поддержке Украины и международной безопасности. Для этого министр предлагает использовать два месседжа:
- первый, Россия ведет войну против международного порядка и устава ООН. В случае победы глава Кремля Владимир Путин может вдохновить тех, кто также захочет менять границы силой.
"Если можно России, то почему нельзя другим? Лучше помочь Украине сегодня и защитить международный мир, безопасность и территориальную целостность для всех", - объясняет Кулеба.
- второй, Россия шантажирует Африку и другие регионы голодом, чтобы достичь своих целей, несмотря на то, что такие "игры" могут привести к гибели людей, политической и экономической катастрофе в регионе.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кулеба с 3 по 12 октября отправится в турне по странам Африки и проведет ряд переговоров. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наша страна может стать гарантом продовольственной безопасности в Западной Африке.
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