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Макрон о влиянии РФ на страны Африки: подпитывают хищнические амбиции

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Париж, Воскресенье 20 ноября 2022 16:49
Макрон о влиянии РФ на страны Африки: подпитывают хищнические амбиции Фото: президент Франции Эммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россию подпитывает антифранцузскую пропаганду в странах Африки для удовлетворения хищнических амбиций их лидеров.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", — заявил Макрон.

По словам президента Франции, ряд держав, которые хотят распространить свое влияние в Африке, распространяют антифранцузскую пропаганду, чтобы навредить Парижу, навредить ее языку.

"Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, осуществляемый там, когда Франция отодвинута в сторону, — это проект хищничества", — добавил Макрон.

Ранее мы писали, что Британия выведет 300 военнослужащих из состава миротворческих сил ООН в Мали из-за роста влияния на правительство страны ЧВК "Вагнера" и ИГИЛ.

Также сообщалось, что исламистские боевики напали на миротворцев ООН в Мали. Миротворцы находились в патруле по поиску и обнаружению мин в северной коммуне Тессалит в районе Кидаль.

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Российская Федерация Африка Эммануэль Макрон
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