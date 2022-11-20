Макрон о влиянии РФ на страны Африки: подпитывают хищнические амбиции

Россию подпитывает антифранцузскую пропаганду в странах Африки для удовлетворения хищнических амбиций их лидеров.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Это мнение подпитывают другие, это политический проект. Я не дурак, многие инфлюенсеры, иногда выступающие в телевизионных программах, получают деньги от русских. Мы их знаем", — заявил Макрон.

По словам президента Франции, ряд держав, которые хотят распространить свое влияние в Африке, распространяют антифранцузскую пропаганду, чтобы навредить Парижу, навредить ее языку.

"Достаточно взглянуть на то, что происходит в Центральноафриканской Республике или где-либо еще, чтобы увидеть, что российский проект, осуществляемый там, когда Франция отодвинута в сторону, — это проект хищничества", — добавил Макрон.