Переговоры о вступлении в ЕС и не только. Зеленский назвал задачи дипломатии на 2023
Главные вопросы украинской дипломатии на следующий год - начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз, получение международной военной и энергетической помощи, создание международного трибунала над Российской Федерацией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского на конференции украинских послов.
В частности, обращаясь к послам, Зеленский перечислил следующие задания на 2023 год:
- Начало переговоров о вступлении Украины в ЕС
- Подготовка к саммиту НАТО и обеспечение его конкретных результатов;
- Получение помощи в сфере обороны и безопасности
- Получение помощи в восстановлении энергетики после российских ударов
- Международная помощь по Плану быстрого восстановления Украины (Fast Recovery Plan)
- Введение новых санкций против России, блокировка российских активов по миру
- Создание международного трибунала по преступлению агрессии и военным преступлениям РФ
- Защита украинских беженцев и помощь в их возвращении домой
"Реализация всех этих заданий - это и есть наша победа, элементы этой победы", - отметил Зеленский.
Также он анонсировал создание Украинского агентства международной помощи, которое будет помогать другим странам, в том числе в цифровой сфере и в сфере продовольственной безопасности. Особое внимание Зеленский уделил работе по африканскому направлению, на следующий год запланировано открытие посольств Украины в 10 странах Африки.
Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что Украина намерена до конца текущего года выполнить рекомендации Еврокомиссии, и уже в следующем начать переговоры о членстве в ЕС.
Отметим, после начала полномасштабного вторжения Украина подала заявку на вступление в ЕС и через несколько месяцев получила статус кандидата. Европейская комиссия обозначила несколько задач, после выполнения которых могут начаться официальные переговоры.
Посол Польши Бартош Цихоцкий в интервью РБК-Украина отметил, что оценка прогресса в выполнении рекомендаций Еврокомиссии ожидается только во второй половине 2023 года.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.