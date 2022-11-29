ua ru
Вт, 29 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Для отправки в Украину. В ЧВК "Вагнера" начали вербовать заключенных из ЦАР

Новина українською →
Вторник 29 ноября 2022 19:00
Для отправки в Украину. В ЧВК "Вагнера" начали вербовать заключенных из ЦАР Фото: Сергей Пригожин (currenttime.tv)
Автор: Константин Широкун

ЧВК "Вагнера" освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики, и отправляет их, в том числе, в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Daily Beast.

По словам источников в ЦАР, где вооруженные повстанцы контролируют значительную часть страны уже около десяти лет, десятки мужчин, содержащихся под стражей в армии и полиции за такие преступления, как изнасилование и убийства, сейчас вербуются в местное крыло "Вагнера".

"С октября они (вагнеровцы – ред.) освобождают повстанцев и никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, что они могут действовать так, как им вздумается", - говорят источники.

Ранее мы писали, что в Центральноафриканской Республике в городе Босангоа по военному объекту, связанному с российскими наемниками из ЧВК "Вагнера", был нанесен авиаудар.

На днях в СМИ сообщали, что в России вербуют в ЧВК "Вагнера" студентов Африки, чтобы отправить воевать в Украину.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧВК Вагнера ЦАР Вторжение России в Украину
NEWS
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
Украина получила от Франции еще одну РСЗО
DAILY
Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: Запад зря боится эскалации конфликта и развала России