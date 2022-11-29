Для отправки в Украину. В ЧВК "Вагнера" начали вербовать заключенных из ЦАР

ЧВК "Вагнера" освобождает повстанцев из тюрем Центральноафриканской Республики, и отправляет их, в том числе, в Украину.

По словам источников в ЦАР, где вооруженные повстанцы контролируют значительную часть страны уже около десяти лет, десятки мужчин, содержащихся под стражей в армии и полиции за такие преступления, как изнасилование и убийства, сейчас вербуются в местное крыло "Вагнера".

"С октября они (вагнеровцы – ред.) освобождают повстанцев и никто не может их остановить, потому что правительство дало им столько власти, что они могут действовать так, как им вздумается", - говорят источники.