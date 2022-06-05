ru ua
Пн, 06 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

"Вагнерівці" добувають в Африці золото для Росії, - NYT

Новость на русском →
Неділя 05 червня 2022 23:34
"Вагнерівці" добувають в Африці золото для Росії, - NYT Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

ПВК "Вагнера" багатіє у Судані за допомогою видобутку золота для Москви. У цьому їм сприяє Кремль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розслідування The New York Times.

За інформацією журналістів, "вагнерівці" на чолі з російським олігархом Євгеном Пригожиним таємно контролюють видобуток золота у Судані.

При цьому західні чиновники переконані, що це суданське золото через різні механізми контрабанди та відмивання коштів завозять до Росії, потай поповнюючи урядові золотовалютні резерви.

Зазначається, що ще у 2017 році тодішній президент Судану Омар Хасан аль-Башир запропонував Путіну віддати родовища корисних копалин під контроль РФ в обмін на військову підтримки його режиму російськими солдатами. Тоді Кремль вирішив направити ПВК "Вагнера" до Судану.

Пізніше в Судані зареєстрували добувну компанію Meroe Gold, що оплатила перельоти з Росії до Судану геологів і фахівців з мінералогії.

За даними NYT, золото, яке видобуває вищезгадана компанія, нелегально вивозиться з Судану через територію ОАЕ.

У квітні 2019 року у Судані стався військовий переворот. Одразу після заколоту до столиці Судану Хартум прилетів приватний літак Пригожина з кількома чиновниками Міноборони РФ. Назад до Москви літаком полетіли представники нового режиму в Судані, зокрема, брат генерала Хамдана, який очолив переворот. Таким чином "Вагнерівці" почали підтримувати новий режим.

У NYT додали, що на думку суданців, які виступають за встановлення демократії, саме Москва стала головним ініціатором воєнного перевороту.

"Росія підтримала переворот, щоб вкрасти наше золото", - говорять плакати на вулицях міст Судану.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Москва Кремль Судан ПВК Вагнера Російська Федерація Володимир Путін
NEWS
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
На фронті отримав важке поранення адвокат Масі Найєм
DAILY
Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Без Москви. Чи є шанс на об'єднання православних в Україні