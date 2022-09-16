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Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених

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П'ятниця 16 вересня 2022 20:15
Зеленський погодиться на транзит аміаку з РФ лише в обмін на українських полонених Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський підтримає ідею відновлення експорту російського аміаку через Україну лише в тому випадку, якщо Москва поверне Києву українських військовополонених.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Reuters.

Зеленський зазначив, що запропонував цю домовленість ООН, яка бажає відновити подачу російського аміаку в Україну, щоб зменшити глобальний дефіцит добрив.

"Я проти поставок аміаку з РФ через нашу територію. Я б робив це тільки в обмін на наших полонених. Це я пропонував ООН", - сказав він.

Зеленський заявив, що сотні російських військових потрапили в полон під час контрнаступу України в Харківській області. Водночас він сказав, що в Росії під вартою перебуватиме більше наших військових, ніж в Україні російських.

Нагадаємо, ООН намагається домовитися з Україною та Росію про відновлення роботи аміакопроводу Тольятті-Одеса. Це має знизити світові ціни на добрива. У разі успіху такої угоди, щорічно з РФ відвантажуватимуть 2 млн тонн аміаку, що становитиме близько 2,4 млрд доларів.

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