Марокко поставит в Украину запчасти для танков, - Le Journal de l'Afrique
Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом королевство стало первым в Африке, предоставляющим военную помощь нашей стране.
Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Journal de l'Afrique.
В материале отмечается, что Вашингтону удалось убедить доставить в Украину комплектующие для бронетехники "в условиях строжайшей секретности".
На вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится несколько десятков танков типа Т-72Б и Т-72БК, приобретенных в 1999-2001 годах в Беларуси.
Напомним, что в июле 2015 года украинская государственная компания "Укроборонсервис" также обращалась к Марокко с просьбой о запчастях для своих танков Т-72.
По данным источников издания, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.
Напомним, ранее в Офисе президента отметили, что Украина скоро получит Patriot, Abrams и Leopard.
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