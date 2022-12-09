Марокко поставит в Украину запчасти для танков, - Le Journal de l'Afrique

Марокко поставит в Украину запчасти к танкам Т-72 по рекомендации США. Таким образом королевство стало первым в Африке, предоставляющим военную помощь нашей стране.

Об том сообщает РБК-Украина со ссылкой на французское издание Le Journal de l'Afrique .

В материале отмечается, что Вашингтону удалось убедить доставить в Украину комплектующие для бронетехники "в условиях строжайшей секретности".

На вооружении Королевских вооруженных сил Марокко находится несколько десятков танков типа Т-72Б и Т-72БК, приобретенных в 1999-2001 годах в Беларуси.

Напомним, что в июле 2015 года украинская государственная компания "Укроборонсервис" также обращалась к Марокко с просьбой о запчастях для своих танков Т-72.

По данным источников издания, американская дипломатия расширяет свои операции по получению оружия для Украины на Африку.