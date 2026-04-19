RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Эрдоган предложил Путину встретиться с Зеленским в Турции

15:47 19.04.2026 Вс
2 мин
От чего зависит встреча лидеров стран?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Реджеп Тайип Эрдоган (Getty Images)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности организовать мирные переговоры по Украине, в частности на уровне президентов.

Об этом рассказал министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Риа Новости".

Читайте также: Лавров сделал странное заявление о переговорах с Украиной

По словам Фидана, готовность Турции организовать переговоры была передана во время контакта Эрдогана как с президентом Украины Владимиром Зеленским, так и с российским диктатором.

"Турция готова присоединиться к продвижению мирного процесса в Украине на всех уровнях - как на техническом, так и на уровне лидеров. Мы готовы предоставить площадку для переговоров, обеспечить необходимую организационную поддержку и способствовать созданию условий для конструктивного диалога между сторонами", - подчеркнул турецкий министр.

Кроме того, Фидан сообщил, что "ситуация зависит не только от нашего желания", но и от "готовности сторон".

Переговоры между Украиной и РФ

Напомним, 17 апреля глава МИД Андрей Сибига заявил, что Зеленский готов встретиться с российским диктатором, если участие в переговорах также будут принимать президенты США и Турции.

Отметим, в начале апреля Эрдоган уже заявлял, что его страна готова принять следующий раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией.

Недавно вице-президент США Джей Ди Вэнс, комментируя переговорный процесс по урегулированию войны в Украине, поставил под сомнение целесообразность спора за "несколько квадратных километров".

Зеленский в ответ на слова Венса напомнил, что тот не участвует в трехсторонних переговорах. Президент напомнил, что среди целей страны-агрессора есть оккупация территорий Украины, и эта цель "всегда существовала в том или ином виде".

РБК-Украина ранее писало, что глава ОП Кирилл Буданов заявил, что Украина "услышит много нового" для себя от россиян в следующем раунде переговоров. Он подчеркнул, что атаки на терминалы РФ влияют на переговорный процесс.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
