ua en ru
Вс, 01 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева ЧС в энергетике Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Эпштейн мог иметь связи с Путиным: что узнало Daily Mail

США, Воскресенье 01 февраля 2026 14:20
UA EN RU
Эпштейн мог иметь связи с Путиным: что узнало Daily Mail Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Американский финансист Джеффи Эпштейн, который создал "секс-империю" и торговал девушками, не просто мог быть связан с российским диктатором Владимиром Путиным, но и работать на российскую разведку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Издание со ссылкой на источники в разведывательных службах утверждает, что Эпштейн формировал и использовал свою сеть в интересах сначала советской, а позже - российской разведки.

Обнародованные недавно три миллиона файлов по делу Эпштейна содержат 1056 документов, в которых упоминается российский диктатор Владимир Путин. Еще в 9629 документах упомянуты Москва и дела, которые Эпштейн вел с россиянами.

По данным источников, работа на Кремль объясняет несколько моментов, которые ранее считались загадочными: в частности, почему Эпштейн мог вести чрезвычайно богатый образ жизни, и почему он мог спокойно ввозить девушек из России для своей "секс-империи".

Сейчас конкретно открытых документальных доказательств работы Эпштейна на Путина нет. Однако есть косвенные, поскольку американская разведка долгое время вела наблюдение за связями финансиста с РФ.

  • В одном из электронных писем Билл Гейтс просил одного из советников Эпштейна предоставить лекарства для лечения заболеваний, передающихся половым путем. В письме сказано, что миллиардер подхватил заболевание после "секса с русскими девушками".
  • В 2010 году Эптейнш предлагал принцу Эндрю познакомить его с 26-летней россиянкой. Интересно, что именно принц Эндрю фактически прикрыл финансиста от наблюдения со стороны британских спецслужб.

Эпштейн, Максвелл, КГБ и деньги

"Билет" в мир разведывательных операций Эпштейну "выдал" американский медиамагнат Роберт Максвелл. Сам Максвелл, которого считали советским шпионом с 1970-х годов, загадочно умер в 1991 году - по официальной версии, выпал за борт яхты во время плавания в Атлантике.

Дочь Максвелла Гислен фигурирует в многочисленных документах по делу Эпштейна, а также отбывает 20-летний срок заключения за торговлю детьми с целью сексуальной эксплуатации. Она была тесно связана с финансистом.

Максвелл официально занимался вопросами репатриации советских евреев в Израиль. На самом же деле он отмывал на Западе советские деньги, которые предоставлял ему КГБ СССР, утверждают разведчики из США. Эпштейн помогал ему, таким образом попав в поле зрения тогда еще советской разведки.

Гигантская "медовая ловушка"

Эпштейн "отличился" еще и тем, что имел тесные связи не только с разведкой СССР/России, но и с российской организованной преступностью. Похоже, именно это дало ему возможность "приглашать" девушек из России целыми самолетами.

В целом Джеффри Эпштейн превратил свой остров в огромную "медовую ловушку". Так разведчики называют попытку вербовки лица на связях с противоположным полом.

"Мы имели (принца) Эндрю, Билла Гейтса, Дональда Трампа, Билла Клинтона и всех остальных, которые скомпрометировали себя на острове, кишащем технологиями. Это была крупнейшая в мире операция - "медовая ловушка", - отметил один из разведчиков.

На связи с Путиным

В письме Эпштейну от 11 сентября 2011 года один из его сотрудников обсуждает встречу финансиста и Путина во время визита в Россию.

"Разговаривал с Игорем. Он сказал, что в прошлый раз, когда вы были в Палм-Бич, вы сказали ему, что у вас встреча с Путиным 16 сентября, и что он может забронировать себе билет в Россию, чтобы прибыть за несколько дней до вас", - сказано в письме.

Еще одна встреча с Путиным у Эпштейна была в 2014 году. Найдены письма от японского бизнесмена Джоя Ито, в которых он пишет, что американский миллиардер Рид Хоффман, соучредитель веб-сайта LinkedIn, должен был принять участие во встрече с Путиным, но не захотел.

"Привет, Джеффри. Мне не удалось убедить Рида изменить свой график, чтобы встретиться с тобой и с Путиным", - сказано в письме. В другом письме становится понятно, что Хоффман отказался, поскольку 17 июля 2014 года российские террористы на Донбассе сбили пассажирский самолет Malaysia Airlines и убили 298 человек на его борту.

Кроме этого, Эпштейн использовал связи в России, хвастаясь тем, что у него на связи "друг Путина", и предлагал ценную информацию о Дональде Трампе Кремлю. Последнее он сделал в 2018 году через тогдашнего генерального секретаря Европы Торбьерна Ягланда.

Эпштейн обещал "научить" Путина, как обращаться с Трампом. По меньшей мере один раз он разговаривал с тогдашним послом РФ в ООН Виталием Чуркиным, а также предлагал провести разговор с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

С другой стороны "на контакте" был советник Трампа, Стив Бэннон, которому Эпштейн сообщал о ходе переговоров Ягланда с Путиным и Лавровым. Все это происходило перед саммитом в Хельсинки в 2018 году, где Путин и Трамп провели встречу.

Шпионские дела в Кремниевой долине

Источник из разведки рассказал, что Эпштейн был связан с Марией Дроковой - бывшим лидером пропутинской молодежной организации, которая затем надела маску "бизнесвумен" в Сан-Франциско.

Разведка США считает, что Дрокова и ее компания Day One Ventures на самом деле занималась шпионажем, пытаясь похитить технологии из Кремниевой долины. Дроковой помогал Эпштейн. Агент ФБР США обсуждал финансиста с Дроковой.

"CHS и Дрокова разговаривали, но Дрокова вообще не говорила о технологиях; вместо этого она посмотрела на CHS и сказала: "Ты же знал об Эпштейне, не так ли?" Она сказала, что Эпштейн был "замечательным человеком" и что это был ужасный стыд за то, что с ним сделали", - сказано в сообщении источника.

Напомним, 10 декабря 2025 года суд в США разрешил публикацию материалов расследования дела сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Это стало возможным благодаря принятию закона о прозрачности файлов Эпштейна.

После этого 19 декабря 2025 года Министерство юстиции США начало публикацию нового большого массива документов, которые должны пролить свет на связи Эпштейна в политике, финансах и медиа, а также на действия федеральных органов в течение многих лет.

В пятницу, 30 января 2026 года, Минюст США обнародовал более трех миллионов страниц материалов, связанных с делом Джеффри Эпштейна. В новых документах "засветились" Билл Гейтс, Дональд Трамп, принц Эндрю, миллиардер Илон Маск, советник премьер-министра Словакии и десятки других политиков, бизнесменов и тому подобное.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дональд Трамп Соединенные Штаты Америки
Новости
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Штурм на Покровском фронте провалился: ВСУ уничтожили 4 взвода врага (видео)
Аналитика
"Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина "Миллионы людей замерзают, нужно что-то делать": глава МВД Игорь Клименко о ситуации в Киеве