Епштейн міг мати зв'язки з Путіним: що дізналося Daily Mail

Американський фінансист Джеффі Епштейн, який створив "секс-імперію" та торгував дівчатами, не просто міг бути пов'язаний із російським диктатором Володимиром Путіним, але й працювати на російську розвідку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Daily Mail .

Видання із посиланням на джерела у розвідувальних службах стверджує, що Епштейн формував та використовував свою мережу в інтересах спочатку радянської, а пізніше - російської розвідки.

Оприлюднені нещодавно три мільйони файлів у справі Епштейна містять 1056 документів, у яких згадується російський диктатор Володимир Путін. Ще у 9629 документах згадані Москва та справи, які Епштейн вів з росіянами.

За даними джерел, робота на Кремль пояснює кілька моментів, які раніше вважалися загадковими: зокрема, чому Епштейн міг вести надзвичайно заможний спосіб життя, та чому він міг спокійно ввозити дівчат з Росії для своєї "секс-імперії".

Наразі конкретно відкритих документальних доказів роботи Епштейна на Путіна немає. Проте є побічні, оскільки американська розвідка довгий час вела спостереження за зв'язками фінансиста з РФ.

В одному з електронних листів Білл Гейтс просив одного з радників Епштейна надати ліки для лікування захворювань, що передаються статевим шляхом. В листі сказано, що мільярдер підхопив захворювання після "сексу з російськими дівчатами".

У 2010 році Ептейнш пропонував принцу Ендрю познайомити його з 26-річною росіянкою. Цікаво, що саме принц Ендрю фактично прикрив фінансиста від спостереження з боку британських спецслужб.

Епштейн, Максвелл, КДБ та гроші

"Білет" до світу розвідувальних операцій Епштейну "видав" американський медіамагнат Роберт Максвелл. Сам Максвелл, якого вважали радянським шпигуном з 1970-х років, загадково помер у 1991 році - за офіційною версією, випав за борт яхти під час плавання в Атлантиці.

Донька Максвелла Гіслен фігурує в численних документах у справі Епштейна, а також відбуває 20-річний термін ув'язнення за торгівлю дітьми з метою сексуальної експлуатації. Вона була тісно пов'язана із фінансистом.

Максвелл офіційно займався питаннями репатриації радянських євреїв до Ізраїлю. Насправді ж він відмивав на Заході радянські гроші, які надавав йому КДБ СРСР, стверджують розвідники з США. Епштейн допомагав йому, таким чином потрапивши в поле зору тоді ще радянської розвідки.

Велетенська "медова пастка"

Епштейн "відзначився" ще й тим, що мав тісні зв'язки не тільки з розвідкою СРСР/Росії, але й з російською організованою злочинністю. Схоже, саме це дало йому можливість "запрошувати" дівчат з Росії цілими літаками.

Загалом Джеффрі Епштейн перетворив свій острів на велетенську "медову пастку". Так розвідники називають спробу вербування особи на зв'язках із протилежним полом.

"Ми мали (принца) Ендрю, Білла Гейтса, Дональда Трампа, Білла Клінтона та всіх інших, які скомпрометували себе на острові, що кишів технологіями. Це була найбільша у світі операція - "медова пастка", - зазначив один з розвідників.

На зв'язку із Путіним

У листі Епштейну від 11 вересня 2011 року один з його співробітників обговорює зустріч фінансиста та Путіна під час візиту до Росії.

"Розмовляв з Ігорем. Він сказав, що минулого разу, коли ви були в Палм-Біч, ви сказали йому, що у вас зустріч з Путіним 16 вересня, і що він може забронювати собі квиток до Росії, щоб прибути за кілька днів до вас", - сказано у листі.

Ще одна зустріч з Путіним в Епштейна була у 2014 році. Знайдено листи від японського бізнесмена Джоя Іто, в яких він пише, що американський мільярдер Рід Гоффман, співзасновник веб-сайту LinkedIn, повинен був взяти участь у зустрічі з Путіним, але не захотів.

"Привіт, Джеффрі. Мені не вдалося переконати Ріда змінити свій графік, щоб зустрітися з тобою та з Путіним", - сказано у листі. В іншому листі стає зрозуміло, що Гоффман відмовився, оскільки 17 липня 2014 року російські терористи на Донбасі збили пасажирський літак Malaysia Airlines та вбили 298 людей на його борту.

Окрім цього, Епштейн використовував зв'язки в Росії, хизуючись тим, що в нього на зв'язку "друг Путіна", та пропонував цінну інформацію щодо Дональда Трампа Кремлю. Останнє він зробив у 2018 році через тодішнього генерального секретаря Європи Торбйорна Ягланда.

Епштейн обіцяв "навчити" Путіна, як поводитися з Трампом. Щонайменше один раз він розмовляв з тодішнім послом РФ в ООН Віталієм Чуркіним, а також пропонував провести розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим.

З іншого боку "на контакті" був радник Трампа, Стів Беннон, якому Епштейн повідомляв про хід переговорів Ягланда з Путіним та Лавровим. Все це відбувалося перед самітом в Гельсінкі у 2018 році, де Путін та Трамп провели зустріч.

Шпигунські справи у Кремнієвій долині

Джерело з розвідки розповіло, що Епштейн був пов'язаний з Марією Дроковою - колишнім лідером пропутінської молодіжної організації, яка потім вдягла маску "бізнесвумен" у Сан-Франциско.

Розвідка США вважає, що Дрокова та її компанія Day One Ventures насправді займалася шпигуванням, намагаючись викрасти технології з Кремнієвої долини. Дроковій допомагав Епштейн. Агент ФБР США обговорював фінансиста з Дроковою.

"CHS та Дрокова розмовляли, але Дрокова взагалі не говорила про технології; натомість вона подивилася на CHS і сказала: "Ти ж знав про Епштейна, чи не так?" Вона сказала, що Епштейн був "чудовою людиною" і що це був жахливий сором за те, що з ним зробили", - сказано у повідомленні ддерела.