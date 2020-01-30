Епідемія грипу в Україні та ратифікація угоди про Brexit: новини за 29 січня

Україна перейшла епідпоріг захворюваності на грип, Кабмін погодив звільнення голови "Укрзалізниці" Євгена Кравцова, Європарламент ратифікував угоду про Brexit. Детальніше про те, що сталося в середу, 29 січня, - в матеріалі РБК-Україна

СБУ отримала доступ до телефонних даних пілотів збитого в Ірані Boeing

Шевченківський районний суд Києва надав Службі безпеки України доступ до інформації про мобільні розмови пілотів збитого в Ірані літака за п'ять років. Про це йдеться в судових матеріалах, передає РБК-Україна.

У матеріалах зазначається, що з 8 січня СБУ веде розслідування за фактом катастрофи літака Boeing 737 рейсу PS 0752 Тегеран-Київ авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України".

Кабмін погодив кандидатуру нового голови Закарпатської ОДА

Кабінет міністрів України на засіданні 29 січня погодив кандидатуру нового голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Ним стане Микита Михайлюк.

Як повідомляють закарпатські ЗМІ, Михайлюк закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціалізацією "оперативна діяльність". Є гендиректором ТОВ "Розумні добрива" в Києві, а також радником директора UK Granis в Лондоні і керівником проектів в аграрному секторі Азійсько-Тихоокеанського регіону. Також 5 років працював в Центральному апараті СБУ.

Україна перейшла епідпоріг захворюваності на грип

Лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це вона повідомила під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За її словами, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%.

Кабмін погодив звільнення Кравцова

Кабінет міністрів України погодив звільнення Євгена Кравцова з поста глави "Укрзалізниці". Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні уряду було погоджено звільнення Кравцова.

Нагадаємо, Кравцов заявив про рішення піти із займаної посади наприкінці грудня 2019 року. За його словами, він вирішив звільнитися з "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор.

МАУ направить у Китай літаки для евакуації українців через коронавірус

Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) виконає два рейси з китайського міста Саньї для евакуації своїх громадян через коронавірус. Про це повідомили РБК-Україна в прес-службі МАУ.

Українська авіакомпанія виконає рейси 30 січня та 3 лютого.

Український моряк зник з борту судна в Тихому океані

На шляху з Еквадору в Панаму з борта іноземного судна зник український моряк Євген Масленніков. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Фонду допомоги морякам "Ассоль"

Зазначається, що йдеться, ймовірно, про судно-рефрижератор під прапором Багамських островів.

Росія спростить отримання громадянства для українців

Мешканці України та Білорусі зможуть отримати російське громадянство без співбесіди на знання мови. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, повідомляють росЗМІ.

Вона заявила, що відомство планує спростити можливість придбання російського громадянства для жителів України, Молдавії, Казахстану і Білорусі.

Європарламент ратифікував угоду про Brexit

Європейський парламент у середу, 29 січня, ратифікував угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європарламенту у Twitter.

Рішення про вихід Британії з ЄС прийняли 621 голосом за. 49 євродепутатів виступили проти, 13 утрималися.

Голосування дозволить Великобританії покинути ЄС у п'ятницю, 31 січня.

ПАРЄ затвердила повноваження російської делегації

Парламентської асамблеї Ради Європи затвердила повноваження російської делегації в повному обсязі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення члена української делегації Олексія Гончаренка в Telegram.

За ратифікацію повноважень делегації Російської Федерації проголосували 96 парламентаріїв, проти 44, утрималися - 7.

Нагадаємо, 28 січня глава делегації РФ Петро Толстой був обраний віцеспікером ПАРЄ.

Головні прогульники в Раді: нардепів оштрафували на 3 мільйони

Нардепів отшрафовали за прогули на майже 3 мільйони гривень за пропуски засідань Верховної Ради без поважних причин та не голосування за законопроекти у листопаді 2019 року.

Згідно з даними Апарату ВРУ, йдеться про 71 депутата, які не брали безпосередньої участі у понад 30% голосувань при ухваленні рішень на пленарних засіданнях парламенту. Про це повідомляє рух "Чесно".

Депутати-прогульники були у всіх фракціях і групах, однак найбільше таких - у фракції "ОПЗЖ". Половині народних обранців там недодали зарплату за останній місяць осені. Сума становила 798 тисяч гривень.

Скандальну Нелю Штепу засікли в магазині Києва (відео)

Неля Штепа помічена в супермаркеті Києва "Орнамент". Колишня скандальна мер Слов'янська, яка активно пропагувала "русский мир" робила покупки в торговому центрі "Орнамент". Її помітила одна з жінок покупців, яка почала задавати їй питання, відео опублікували на сторінці в Twitter.