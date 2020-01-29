Україна перейшла епідпоріг захворюваності на грип

Фото: Оксана Кошалко (facebook Koshalko Oksana)

Епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%

Лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України Оксана Кошалко заявила, що Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. Про це вона повідомила під час брифінгу, передає РБК-Україна.

За її словами, епідпоріг захворюваності на грип перевищено на 1,4%.

"В цілому по Україні ми перейшли епідемічний поріг, перевищення досить незначне, 1,4%. Але це свідчить лише про те, що епідемічна активність у нас низька і ситуація поки не є загрозливою", - заявила вона.

При цьому вона додала, що в цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічних рівнях.

"Є три регіони знаходяться вже на середньому епідемічному рівні активності - це Тернопільська, Житомирська та Хмельницька області. На сьогодні у нас лабораторно підтверджена циркуляція вірусів грипу на території майже всієї Україні. Переважають у циркуляції вірусу грипу типу А, H1, N1", - додала Кошалко.

Прес-брифінг: “Про епідситуацію щодо грипу та ГРВІ" Пресбрифінг Центру громадського здоров'я та МОЗ України щодо епідситуації з грипу, ГРВІ та з поширення коронавірусу у світі. Спікери: Дмитро Коваль - заступник міністра охорони здоров'я України; Оксана Кошалко - лікар-епідеміолог Центру громадського здоров'я України. Опубліковано Центр громадського здоров'я України Середа, 29 січня 2020 р.

Нагадаємо, станом на 29 січня з-за спалаху грипу та ГРВІ в ряді областей школи закриваються на карантин. Таким чином, на карантин закрили школи в Києві, Донецькій, Кіровоградській, Черкаській, Волинській, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Рівненській, Запорізькій, Житомирській областях.