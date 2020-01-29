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Європарламент ратифікував угоду про Brexit

Новини » Політика     29.01.2020 - 19:51
Європарламент ратифікував угоду про Brexit
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Рішення про вихід Британії з ЄС прийняли 621 голосом за

Європейський парламент у середу, 29 січня, ратифікував угоду про вихід Великобританії з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Європарламенту у Twitter.

Рішення про вихід Британії з ЄС прийняли 621 голосом за. 49 євродепутатів виступили проти, 13 утрималися.

Голосуванню передували дебати. Частина євродепутатів з'явилися на історичне засідання з шарфами з символікою Великобританії і ЄС і написом "Завжди об'єднані".

Голосування дозволить Великобританії покинути ЄС у п'ятницю, 31 січня.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон підписав угоду про умови виходу країни зі складу Європейського союзу. Згідно з домовленостями, Великобританія припиняє бути членом ЄС 31 січня.

Крім того, глава Європейської ради Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн підписали в Брюсселі угоду про вихід Британії з Євросоюзу. Ратифікація документа в Європарламенті запланована на 29 січня.

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