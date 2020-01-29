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Росія спростить отримання громадянства для українців

Новини » Політика     29.01.2020 - 11:57
Росія спростить отримання громадянства для українців
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Отримати російське громадянство зможуть без співбесіди на знання мови

Мешканці України та Білорусі зможуть отримати російське громадянство без співбесіди на знання мови. Про це заявила керівник головного управління з питань міграції МВС Росії Валентина Казакова, повідомляють росЗМІ.

Вона заявила, що відомство планує спростити можливість придбання російського громадянства для жителів України, Молдавії, Казахстану і Білорусі.

"Це наші сусіди, і число жителів цих держав, які бажають придбати російське громадянство, стає дедалі більше", - вважає вона.

Нагадаємо, у 2019 році російське громадянство отримали або відновили 299 422 громадянина України.

До цього президент Росії Володимир Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку українцям, які раніше жили в будь-якому районі Луганської чи Донецької областей України.

У відповідь український президент Володимир Зеленський спростив надання громадянства росіянам.

Крім того, ЄС офіційно відмовився визнавати російські паспорти жителів ОРДЛО. Європейська рада продовжує стежити за ситуацією на сході України і "готовий розглянути подальші варіанти, в тому числі невизнання російських паспортів, виданих в порушення мінських угод".

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