Український моряк зник з борту судна в Тихому океані

Фото: Євген Масленніков (facebook.com/assol)

Йдеться, ймовірно, про судно-рефрижератор під прапором Багамських островів

На шляху з Еквадору в Панаму з борта іноземного судна пропав український моряк Євген Масленніков. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Фонду допомоги морякам "Ассоль"

Зазначається, що йдеться, ймовірно, про судно-рефрижератор під прапором Багамських островів.

"До нас звернулися рідні моряка, громадянина України, який, за їхнім повідомленням, зник з борта судна у п'ятницю, 24 січня, на переході з Еквадору в Панаму. Точно відомий менеджер - компанія Green Reefers (Норвегія)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в кінці минулого року в Кельтському морі під час шторму загинув український моряк.

Раніше в результаті отруєння метиловим спиртом на борту танкера в Чорному морі загинули два українських моряка. Співробітник прес-служби зазначив, що один із загиблих - другий помічник капітана судна, інший - старший матрос.

Як повідомляло РБК-Україна, у травні 2018 року біля берегів Африки на суховантажному судні Atlantic Harmony померли два моряки з України. При цьому про смерть моряків в МВС дізналися тільки від сімей загиблих. Причиною загибелі двох членів екіпажу стало отруєння.