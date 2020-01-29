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Кабмін погодив кандидатуру нового голови Закарпатської ОДА

Новини » Політика     29.01.2020 - 16:11
Кабмін погодив кандидатуру нового голови Закарпатської ОДА
Фото: засідання Кабміну (РБК-Україна)

Закарпатську ОДА очолить Микита Михайлюк

Кабінет міністрів України на засіданні 29 січня погодив кандидатуру нового голови Закарпатської обласної державної адміністрації (ОДА). Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Кабміну.

За даними джерела, на посаду голови Закарпатської ОДА погоджена кандидатура Микити Михайлюка.

Як пишуть закарпатські ЗМІ, Михайлюк закінчив Національну академію Служби безпеки України за спеціалізацією "оперативна діяльність". Є гендиректором ТОВ "Розумні добрива" в Києві, а також радником директора UK Granis в Лондоні і керівником проектів в аграрному секторі Азійсько-Тихоокеанського регіону. Також 5 років працював в Центральному апараті СБУ.

Нагадаємо, в грудні 2019 року президент Володимир Зеленський звільнив главу Закарпатської ОДА Ігоря Бондаренка. Також був звільнений голова Львівської ОДА Маркіян Мальський.

"Я прийняв рішення їх звільнити. Не тому, що вони якісь люди недосвідчені або не чисті на руку. А тому, що в цих двох областях ми не побачили жодного результату", - заявив Зеленський.

Бондаренко пробув на посаді голови Закарпатської ОДА 5 місяців.

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