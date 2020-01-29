Кабмін погодив звільнення Кравцова

Фото: Євген Кравцов (РБК-Україна)

Кравцов буде звільнений з посади голови "Укрзалізниці"

Кабінет міністрів України погодив звільнення Євгена Кравцова з поста глави "Укрзалізниці". Про це на брифінгу заявив прем'єр-міністр Олексій Гончарук, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, на засіданні уряду було погоджено звільнення Кравцова.

"Це, на нашу думку, важливий крок для перезавантаження в цій важливій державній компанії", - підкреслив Гончарук.

Нагадаємо, Кравцов заявив про рішення піти із займаної посади наприкінці грудня 2019 року. За його словами, він вирішив звільнитися з "Укрзалізниці" і перейти в публічний сектор. Він також додав, що питання його звільнення буде розглянуто наглядовою радою УЗ на початку 2020 року.

Кравцов керував "Укрзалізницею" з 30 березня по 25 травня 2016 і з 10 серпня 2017 року, змінивши на цій посаді польського менеджера Войцеха Бальчуна. Він також займав пост заступника міністра інфраструктури України.

Наглядова рада "Укразалізниці" вже почала розгляд звільнення Кравцова. Передбачається, що остаточно питання вирішиться в середині лютого.





