Электронные направления в Украине: Минздрав объяснил, как они работают и когда не нужны

Какие е-направления могут получить украинцы

Электронное направление (или е-направление) - один из самых популярных цифровых инструментов в медицинской сфере.

"Каждый год врачи выписывают пациентам около 200 миллионов е-направлений", - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что это может быть направление:

на консультации к узким специалистам;

на проведение лабораторных исследований;

на проведение диагностических процедур.

Кто выписывает пациенту электронное направление

В Минздраве напомнили, что электронное направление в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) создает именно тот врач, который определил потребность:

в консультации у узкого специалиста;

в диагностике или предоставлении другой медицинской услуги.

"После оценки состояния здоровья пациента", - уточнили в министерстве.

Создать е-направление могут:

как врачи первичного звена;

так и профильные специалисты (в том числе и частных медицинских заведений).

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Что происходит, если у пациента нет телефона

Украинцам сообщили, что после создания е-направления в ЭСОЗ - пациент получает на свой телефон уведомление с номером направления.

Если же у человека нет телефона, врач может предоставить копию записи о направлении:

либо в бумажной форме;

либо в электронной форме.

К каким врачам можно обращаться без е-направления

В Минздраве рассказали, что к некоторым врачам пациент может обратиться без е-направления.

Речь идет, в частности, о таких специалистах:

акушер-гинеколог;

психиатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизиатр.

Также направление не требуется для получения экстренной медицинской помощи.

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Как получить услугу, назначенную по е-направлению

Чтобы получить назначенную по е-направлению медицинскую услугу, человеку нужно:

обратиться в любое медицинское учреждение, которое ее предоставляет;

назвать врачу или работнику регистратуры номер е-направления (или отсканировать штрих-код на информационной памятке).

"Чтобы они подтвердили возможность предоставления услуги, и записаться на ее получение", - объяснили в Минздраве.

Нужно ли платить за такую медицинскую услугу

По данным министерства, медицинская услуга по е-направлению будет безвозмездной для пациента, если выбранное им медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ - по программе медицинских гарантий соответствующего направления.

Ведь именно Национальная служба здоровья Украины внедряет реформу финансирования в сфере здравоохранения и является единственным национальным заказчиком медицинских услуг в государстве.

Найти такое медучреждение можно несколькими способами:

либо онлайн - воспользовавшись соответствующим дашбордом на сайте НСЗУ;

либо по телефону - позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

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Кто формирует е-направление в случае перенаправления

В Минздраве напомнили, что может случиться ситуация, когда пациент пришел к врачу-специалисту, а тот - во время приема - определил потребность:

либо в направлении человека к другому узкому специалисту (например, хирургу, кардиологу, неврологу);

либо в проведении дополнительных обследований.

В таком случае соответствующее е-направление должен сформировать непосредственно этот врач.

То есть он не должен "направлять пациента за направлением к его семейному врачу".

"е-Направление на обследование или анализы должен выписывать тот врач, который их назначил, ведь это - клиническое решение именно этого врача", - объяснили в министерстве.

Кроме того, направить пациента на специализированные инструментальные исследования (например КТ или МРТ), а также на специфические лабораторные анализы - может только врач специализированного звена.

"У врача первичного звена такой возможности нет", - напомнили в Минздраве.

Может ли врач отказаться выписывать направление

В заключение украинцам напомнили об их правах.

"В случае, если врач узкой специализации отказывается выписывать е-направление на назначенное им же обследование, пациенту необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения", - подчеркнули в Минздраве.

Если же "вопрос не решается на месте", пациентам советуют позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.