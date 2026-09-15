В Украине не хватает медиков: кому платят больше всего и каких специалистов ищут

В Украине растет потребность работодателей в медицинских работниках, однако быстро закрыть подобные вакансии сложно. Подготовка врачей и других специалистов требует многих лет, а на кадровую ситуацию дополнительно влияют война, мобилизация и миграция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные OLX Работа.

Вакансий в медицине стало почти вдвое больше

По данным OLX Работа, в июле 2026 года количество вакансий в категории "Медицина/фармацевтика" было почти вдвое больше, чем в июле 2022 года.

В то же время, медианная зарплата в категории за этот период выросла на 20% - с 16 700 до 20 000 гривен.

Среди наиболее популярных вакансий на платформе - стоматологи, медсестры, фармацевты, санитары, заведующие аптеками и фельдшеры. Также работодатели ищут зубных техников, реабилитологов, логопедов, сиделок и ассистентов врача.

Самые высокие медианные зарплаты среди указанных специальностей в июле имели:

фельдшеры - 28 625 гривен ;

; фармацевты - 25 250 гривен ;

; стоматологи - 24 500 гривен ;

; медсестры - 14 250 гривен ;

; санитары - 12 500 гривен.

По словам руководительницы направления OLX Работа Марии Абдуллиной, дефицит кадров уже вышел за пределы рабочих профессий и заметен, в частности, в медицине.

"Это профессии, требующие длительного обучения, а краткосрочные курсы переквалификации невозможны. Медицинская сфера имеет значительно более длительный цикл подготовки специалистов, поэтому быстро закрывать такие вакансии - сложно", - отметила она.

Среди факторов, усиливающих кадровый дефицит, эксперт называет мобилизационные процессы и миграцию.

Хочет ли молодежь учиться на медиков

В то же время медицинские специальности не вошли в десять наиболее популярных направлений среди поступающих в 2026 году. Всего в этом году в украинские заведения высшего образования подали почти 1,2 млн заявлений, а самым популярным направлением стал менеджмент - 105 301 заявление.

Однако в медицине есть положительная тенденция. По данным Минздрава по состоянию на 13 августа, по государственному заказу в медицинские учреждения высшего образования зачислили на 15% больше поступающих, чем в прошлом.

Государство также увеличивает объемы госзаказа на отдельные специальности с учетом потребности Украины в таких специалистах.

Согласно опросу OLX Работа, проведенному в июне 2026 года, 16% респондентов рассматривали сегодня для поступления медицину и здравоохранение. Это четвёртый результат среди направлений, которые называли участники опроса. Впереди - IT и компьютерные науки, транспорт и логистика, продажи и торговля.

Какие медицинские специальности выбирают абитуриенты

По словам ректора Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Юрия Кучина, интерес к медицинским специальностям остается высоким.

В 2026 году в тройку самых популярных специальностей вошли "Медицина", "Стоматология" и "Терапия и реабилитация".

В то же время, по словам Кучина, количество выпускников само по себе не определяет, как удастся обеспечить систему здравоохранения кадрами.

По его мнению, необходимо постоянно отслеживать, в каких специалистах нуждается система, и искать способы быстрее закрывать такие потребности. Одним из вариантов может быть дополнительное обучение людей, уже работающих в медицинской отрасли.

В качестве примера Кучин привел эпидемиологов: их количество быстро выросло после появления потребности в отделениях инфекционного контроля в каждом учреждении здравоохранения.