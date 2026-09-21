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Больницы будут работать во время воздушных тревог по-новому: Кабмин утвердил правила

20:16 21.09.2026 Пн
2 мин
aimg Валерий Ульяненко
Больницы будут работать во время воздушных тревог по-новому: Кабмин утвердил правила Фото: больницы будут работать во время тревог по-новому (Getty Images)
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Кабмин утвердил обновленные правила работы больниц во время воздушных тревог. Неотложную помощь будут продолжать оказывать в любых условиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Сергея Корецкого.

По его словам, во время "желтого" уровня угрозы медицинские учреждения функционируют в обычном режиме. В то же время, руководство обязано обеспечить полный и беспрепятственный доступ пациентов, посетителей и персонала к укрытиям.

Когда объявляется "красный" уровень угрозы, персонал и пациенты должны немедленно переместиться в безопасные места.

"В то же время не прекращается помощь, которую опасно прерывать, в частности, во время операций, реанимации, интенсивной терапии и т.д.", - подчеркнул Корецкий.

Он добавил, что пациенты, которых невозможно оперативно транспортировать, будут продолжать лечить в наиболее безопасных помещениях. В укрытиях и защищенных зонах разрешается оказывать медицинскую помощь, отпускать лекарства и размещать больных.

Работа экстренной медицины

"Экстренная медицина работает непрерывно. Пациентов с неотложными состояниями принимают независимо от уровня угрозы. Диспетчерские службы принимают вызовы, бригады скорой выезжают к пациентам", - заявил премьер.

Он добавил, что Кабмин поручил усилить защиту критически важных подразделений больниц. Речь идет об операционных блоках, реанимациях, родовых и приемных отделениях, а также помещениях с генераторами и важным медицинским оборудованием.

Особое внимание уделят местам нахождения пациентов, которых невозможно быстро переместить в укрытие.

Напомним, в Украине ввели новые правила работы железнодорожного транспорта и вокзалов во время воздушных тревог. В зависимости от уровня угрозы могут меняться график движения поездов и порядок посадки пассажиров.

Отметим, в "Укрпочте" заявили, что разделение воздушных тревог не повлияло на графики работы отделений. Почтовые, финансовые и социальные услуги предоставляются по действующим алгоритмам безопасности.

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