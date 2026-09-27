Електронні направлення в Україні: МОЗ пояснило, як вони працюють й коли не потрібні

Які е-направлення можуть отримати українці

Електронне направлення (або е-направлення) - один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері.

"Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень", - розповіли в МОЗ.

Зазначається, що це можуть бути направлення:

на консультації до вузьких спеціалістів;

на проведення лабораторних досліджень;

на проведення діагностичних процедур.

Хто виписує пацієнту електронне направлення

У МОЗ нагадали, що електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) створює саме той лікар, який визначив потребу:

в консультації у вузького спеціаліста;

в діагностиці або наданні іншої медичної послуги.

"Після оцінки стану здоров'я пацієнта", - уточнили у міністерстві.

Створити е-направлення можуть:

як лікарі первинної ланки;

так і профільні спеціалісти (у тому числі й приватних медичних закладів).

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Що відбувається, якщо пацієнт не має телефона

Українцям повідомили, що після створення е-направлення в ЕСОЗ - пацієнт отримує на свій телефон сповіщення з номером направлення.

Якщо ж людина не має телефона, лікар може надати копію запису про направлення:

або у паперовій формі;

або в електронній формі.

До яких лікарів можна звертатись без е-направлення

У МОЗ розповіли, що до деяких лікарів пацієнт може звернутися без е-направлення.

Йдеться, зокрема, про таких спеціалістів:

акушер-гінеколог;

психіатр;

стоматолог;

нарколог;

фтизіатр.

Також направлення не потрібне для отримання екстреної медичної допомоги.

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Як отримати послугу, призначену за е-направленням

Щоб отримати призначену за е-направленням медичну послугу, людині потрібно:

звернутися до будь-якого медичного закладу, який її надає;

назвати лікарю чи працівнику реєстратури номер е-направлення (або відсканувати штрих-код на інформаційній пам'ятці).

"Щоб вони підтвердили можливість надання послуги, та записатися на її отримання", - пояснили в МОЗ.

Чи потрібно платити за таку медичну послугу

За даними міністерства, медична послуга за е-направленням буде безоплатною для пацієнта, якщо обраний ним медичний заклад має договір з НСЗУ - за програмою медичних гарантій відповідного напряму.

Адже саме Національна служба здоров'я України впроваджує реформу фінансування у сфері охорони здоров'я та є єдиним національним замовником медичних послуг у державі.

Знайти такий медзаклад можна у кілька способів:

або онлайн - скориставшись відповідним дашбордом на сайті НСЗУ;

або телефоном - подзвонивши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.

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Хто формує е-направлення у разі перескерування

У МОЗ нагадали, що може трапитись ситуація, коли пацієнт прийшов до лікаря-спеціаліста, а той - під час прийому - визначив потребу:

або у спрямуванні людини до іншого вузького спеціаліста (наприклад, хірурга, кардіолога, невролога);

або у проведенні додаткових обстежень.

У такому випадку відповідне е-направлення повинен сформувати безпосередньо цей лікар.

Тобто він не повинен "скеровувати пацієнта за направленням до його сімейного лікаря".

"е-Направлення на обстеження чи аналізи має виписувати той лікар, який їх призначив, адже це - клінічне рішення саме цього лікаря", - пояснили в міністерстві.

Крім того, направити пацієнта на спеціалізовані інструментальні дослідження (як-от КТ чи МРТ), а також на специфічні лабораторні аналізи - може лише лікар спеціалізованої ланки.

"У лікаря первинної ланки такої можливості немає", - нагадали у МОЗ.

Чи може лікар відмовитись виписувати направлення

Насамкінець українцям нагадали про їхні права.

"У разі, якщо лікар вузької спеціалізації відмовляється виписувати е-направлення на призначені ним же обстеження, пацієнту необхідно звернутися до керівника медичного закладу", - наголосили в МОЗ.

Якщо ж "питання не вирішується на місці", пацієнтам радять зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.