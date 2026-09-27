Електронні направлення в Україні: МОЗ пояснило, як вони працюють й коли не потрібні

Електронні направлення стали одним із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері. Проте українцям потрібно розуміти, хто саме і в яких випадках може їх виписувати, а також як діяти потім.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Електронне направлення (або е-направлення) - один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері.
"Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень", - розповіли в МОЗ.
Зазначається, що це можуть бути направлення:
У МОЗ нагадали, що електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) створює саме той лікар, який визначив потребу:
"Після оцінки стану здоров'я пацієнта", - уточнили у міністерстві.
Створити е-направлення можуть:
Українцям повідомили, що після створення е-направлення в ЕСОЗ - пацієнт отримує на свій телефон сповіщення з номером направлення.
Якщо ж людина не має телефона, лікар може надати копію запису про направлення:
У МОЗ розповіли, що до деяких лікарів пацієнт може звернутися без е-направлення.
Йдеться, зокрема, про таких спеціалістів:
Також направлення не потрібне для отримання екстреної медичної допомоги.
Щоб отримати призначену за е-направленням медичну послугу, людині потрібно:
"Щоб вони підтвердили можливість надання послуги, та записатися на її отримання", - пояснили в МОЗ.
За даними міністерства, медична послуга за е-направленням буде безоплатною для пацієнта, якщо обраний ним медичний заклад має договір з НСЗУ - за програмою медичних гарантій відповідного напряму.
Адже саме Національна служба здоров'я України впроваджує реформу фінансування у сфері охорони здоров'я та є єдиним національним замовником медичних послуг у державі.
Знайти такий медзаклад можна у кілька способів:
У МОЗ нагадали, що може трапитись ситуація, коли пацієнт прийшов до лікаря-спеціаліста, а той - під час прийому - визначив потребу:
У такому випадку відповідне е-направлення повинен сформувати безпосередньо цей лікар.
Тобто він не повинен "скеровувати пацієнта за направленням до його сімейного лікаря".
"е-Направлення на обстеження чи аналізи має виписувати той лікар, який їх призначив, адже це - клінічне рішення саме цього лікаря", - пояснили в міністерстві.
Крім того, направити пацієнта на спеціалізовані інструментальні дослідження (як-от КТ чи МРТ), а також на специфічні лабораторні аналізи - може лише лікар спеціалізованої ланки.
"У лікаря первинної ланки такої можливості немає", - нагадали у МОЗ.
Насамкінець українцям нагадали про їхні права.
"У разі, якщо лікар вузької спеціалізації відмовляється виписувати е-направлення на призначені ним же обстеження, пацієнту необхідно звернутися до керівника медичного закладу", - наголосили в МОЗ.
Якщо ж "питання не вирішується на місці", пацієнтам радять зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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