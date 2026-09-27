ua en ru
Вс, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Электронные направления в Украине: Минздрав объяснил, как они работают и когда не нужны

10:24 27.09.2026 Вс
4 мин
aimg Ирина Костенко
Электронные направления в Украине: Минздрав объяснил, как они работают и когда не нужны Иллюстративное фото (коллаж: РБК-Украина)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Электронные направления стали одним из самых популярных цифровых инструментов в медицинской сфере. Однако украинцам нужно понимать, кто именно и в каких случаях может их выписывать, а также как действовать потом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.

Какие е-направления могут получить украинцы

Электронное направление (или е-направление) - один из самых популярных цифровых инструментов в медицинской сфере.

"Каждый год врачи выписывают пациентам около 200 миллионов е-направлений", - рассказали в Минздраве.

Отмечается, что это может быть направление:

  • на консультации к узким специалистам;
  • на проведение лабораторных исследований;
  • на проведение диагностических процедур.

Кто выписывает пациенту электронное направление

В Минздраве напомнили, что электронное направление в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) создает именно тот врач, который определил потребность:

  • в консультации у узкого специалиста;
  • в диагностике или предоставлении другой медицинской услуги.

"После оценки состояния здоровья пациента", - уточнили в министерстве.

Создать е-направление могут:

  • как врачи первичного звена;
  • так и профильные специалисты (в том числе и частных медицинских заведений).
Читайте также: Антибиотики будут назначать по-новому: что изменилось для украинских врачей и пациентов

Что происходит, если у пациента нет телефона

Украинцам сообщили, что после создания е-направления в ЭСОЗ - пациент получает на свой телефон уведомление с номером направления.

Если же у человека нет телефона, врач может предоставить копию записи о направлении:

  • либо в бумажной форме;
  • либо в электронной форме.

К каким врачам можно обращаться без е-направления

В Минздраве рассказали, что к некоторым врачам пациент может обратиться без е-направления.

Речь идет, в частности, о таких специалистах:

  • акушер-гинеколог;
  • психиатр;
  • стоматолог;
  • нарколог;
  • фтизиатр.

Также направление не требуется для получения экстренной медицинской помощи.

Читайте также: В Украине не хватает медиков: кому платят больше всего и каких специалистов ищут

Как получить услугу, назначенную по е-направлению

Чтобы получить назначенную по е-направлению медицинскую услугу, человеку нужно:

  • обратиться в любое медицинское учреждение, которое ее предоставляет;
  • назвать врачу или работнику регистратуры номер е-направления (или отсканировать штрих-код на информационной памятке).

"Чтобы они подтвердили возможность предоставления услуги, и записаться на ее получение", - объяснили в Минздраве.

Нужно ли платить за такую медицинскую услугу

По данным министерства, медицинская услуга по е-направлению будет безвозмездной для пациента, если выбранное им медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ - по программе медицинских гарантий соответствующего направления.

Ведь именно Национальная служба здоровья Украины внедряет реформу финансирования в сфере здравоохранения и является единственным национальным заказчиком медицинских услуг в государстве.

Найти такое медучреждение можно несколькими способами:

  • либо онлайн - воспользовавшись соответствующим дашбордом на сайте НСЗУ;
  • либо по телефону - позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Читайте также: Больницы будут работать во время воздушных тревог по-новому: Кабмин принял правила

Кто формирует е-направление в случае перенаправления

В Минздраве напомнили, что может случиться ситуация, когда пациент пришел к врачу-специалисту, а тот - во время приема - определил потребность:

  • либо в направлении человека к другому узкому специалисту (например, хирургу, кардиологу, неврологу);
  • либо в проведении дополнительных обследований.

В таком случае соответствующее е-направление должен сформировать непосредственно этот врач.

То есть он не должен "направлять пациента за направлением к его семейному врачу".

"е-Направление на обследование или анализы должен выписывать тот врач, который их назначил, ведь это - клиническое решение именно этого врача", - объяснили в министерстве.

Кроме того, направить пациента на специализированные инструментальные исследования (например КТ или МРТ), а также на специфические лабораторные анализы - может только врач специализированного звена.

"У врача первичного звена такой возможности нет", - напомнили в Минздраве.

Может ли врач отказаться выписывать направление

В заключение украинцам напомнили об их правах.

"В случае, если врач узкой специализации отказывается выписывать е-направление на назначенное им же обследование, пациенту необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения", - подчеркнули в Минздраве.

Если же "вопрос не решается на месте", пациентам советуют позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.

Напомним, ранее мы рассказывали, что медики обязаны говорить на украинском языке, но есть нюанс (когда штраф могут не выписать).

Кроме того, мы объясняли, что получают молодые медики в Украине и при каких условиях.

Читайте также, кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
НСЗУ послуги Министерство здравоохранения Украины электронные больничные Медицинская помощь Врачи Советы Документы Направление Больницы
Новости
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной
Аналитика
Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность
Мария Волощукредактор РБК-Украина Подготовка многоэтажки к зиме: как получить деньги на генераторы и автономность