Электронные направления в Украине: Минздрав объяснил, как они работают и когда не нужны
Электронные направления стали одним из самых популярных цифровых инструментов в медицинской сфере. Однако украинцам нужно понимать, кто именно и в каких случаях может их выписывать, а также как действовать потом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Министерства здравоохранения Украины.
Какие е-направления могут получить украинцы
Электронное направление (или е-направление) - один из самых популярных цифровых инструментов в медицинской сфере.
"Каждый год врачи выписывают пациентам около 200 миллионов е-направлений", - рассказали в Минздраве.
Отмечается, что это может быть направление:
- на консультации к узким специалистам;
- на проведение лабораторных исследований;
- на проведение диагностических процедур.
Кто выписывает пациенту электронное направление
В Минздраве напомнили, что электронное направление в электронной системе здравоохранения (ЭСОЗ) создает именно тот врач, который определил потребность:
- в консультации у узкого специалиста;
- в диагностике или предоставлении другой медицинской услуги.
"После оценки состояния здоровья пациента", - уточнили в министерстве.
Создать е-направление могут:
- как врачи первичного звена;
- так и профильные специалисты (в том числе и частных медицинских заведений).
Что происходит, если у пациента нет телефона
Украинцам сообщили, что после создания е-направления в ЭСОЗ - пациент получает на свой телефон уведомление с номером направления.
Если же у человека нет телефона, врач может предоставить копию записи о направлении:
- либо в бумажной форме;
- либо в электронной форме.
К каким врачам можно обращаться без е-направления
В Минздраве рассказали, что к некоторым врачам пациент может обратиться без е-направления.
Речь идет, в частности, о таких специалистах:
- акушер-гинеколог;
- психиатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизиатр.
Также направление не требуется для получения экстренной медицинской помощи.
Как получить услугу, назначенную по е-направлению
Чтобы получить назначенную по е-направлению медицинскую услугу, человеку нужно:
- обратиться в любое медицинское учреждение, которое ее предоставляет;
- назвать врачу или работнику регистратуры номер е-направления (или отсканировать штрих-код на информационной памятке).
"Чтобы они подтвердили возможность предоставления услуги, и записаться на ее получение", - объяснили в Минздраве.
Нужно ли платить за такую медицинскую услугу
По данным министерства, медицинская услуга по е-направлению будет безвозмездной для пациента, если выбранное им медицинское учреждение имеет договор с НСЗУ - по программе медицинских гарантий соответствующего направления.
Ведь именно Национальная служба здоровья Украины внедряет реформу финансирования в сфере здравоохранения и является единственным национальным заказчиком медицинских услуг в государстве.
Найти такое медучреждение можно несколькими способами:
- либо онлайн - воспользовавшись соответствующим дашбордом на сайте НСЗУ;
- либо по телефону - позвонив в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Кто формирует е-направление в случае перенаправления
В Минздраве напомнили, что может случиться ситуация, когда пациент пришел к врачу-специалисту, а тот - во время приема - определил потребность:
- либо в направлении человека к другому узкому специалисту (например, хирургу, кардиологу, неврологу);
- либо в проведении дополнительных обследований.
В таком случае соответствующее е-направление должен сформировать непосредственно этот врач.
То есть он не должен "направлять пациента за направлением к его семейному врачу".
"е-Направление на обследование или анализы должен выписывать тот врач, который их назначил, ведь это - клиническое решение именно этого врача", - объяснили в министерстве.
Кроме того, направить пациента на специализированные инструментальные исследования (например КТ или МРТ), а также на специфические лабораторные анализы - может только врач специализированного звена.
"У врача первичного звена такой возможности нет", - напомнили в Минздраве.
Может ли врач отказаться выписывать направление
В заключение украинцам напомнили об их правах.
"В случае, если врач узкой специализации отказывается выписывать е-направление на назначенное им же обследование, пациенту необходимо обратиться к руководителю медицинского учреждения", - подчеркнули в Минздраве.
Если же "вопрос не решается на месте", пациентам советуют позвонить в контакт-центр НСЗУ по номеру 16-77.
Напомним, ранее мы рассказывали, что медики обязаны говорить на украинском языке, но есть нюанс (когда штраф могут не выписать).
Кроме того, мы объясняли, что получают молодые медики в Украине и при каких условиях.
Читайте также, кого из медиков больше всего не хватает в 2026 году и в каких областях.