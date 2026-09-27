Електронні направлення в Україні: МОЗ пояснило, як вони працюють й коли не потрібні
Електронні направлення стали одним із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері. Проте українцям потрібно розуміти, хто саме і в яких випадках може їх виписувати, а також як діяти потім.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Міністерства охорони здоров'я (МОЗ) України.
Які е-направлення можуть отримати українці
Електронне направлення (або е-направлення) - один із найпопулярніших цифрових інструментів у медичній сфері.
"Щороку лікарі виписують пацієнтам близько 200 мільйонів е-направлень", - розповіли в МОЗ.
Зазначається, що це можуть бути направлення:
- на консультації до вузьких спеціалістів;
- на проведення лабораторних досліджень;
- на проведення діагностичних процедур.
Хто виписує пацієнту електронне направлення
У МОЗ нагадали, що електронне направлення в електронній системі охорони здоров'я (ЕСОЗ) створює саме той лікар, який визначив потребу:
- в консультації у вузького спеціаліста;
- в діагностиці або наданні іншої медичної послуги.
"Після оцінки стану здоров'я пацієнта", - уточнили у міністерстві.
Створити е-направлення можуть:
- як лікарі первинної ланки;
- так і профільні спеціалісти (у тому числі й приватних медичних закладів).
Що відбувається, якщо пацієнт не має телефона
Українцям повідомили, що після створення е-направлення в ЕСОЗ - пацієнт отримує на свій телефон сповіщення з номером направлення.
Якщо ж людина не має телефона, лікар може надати копію запису про направлення:
- або у паперовій формі;
- або в електронній формі.
До яких лікарів можна звертатись без е-направлення
У МОЗ розповіли, що до деяких лікарів пацієнт може звернутися без е-направлення.
Йдеться, зокрема, про таких спеціалістів:
- акушер-гінеколог;
- психіатр;
- стоматолог;
- нарколог;
- фтизіатр.
Також направлення не потрібне для отримання екстреної медичної допомоги.
Як отримати послугу, призначену за е-направленням
Щоб отримати призначену за е-направленням медичну послугу, людині потрібно:
- звернутися до будь-якого медичного закладу, який її надає;
- назвати лікарю чи працівнику реєстратури номер е-направлення (або відсканувати штрих-код на інформаційній пам'ятці).
"Щоб вони підтвердили можливість надання послуги, та записатися на її отримання", - пояснили в МОЗ.
Чи потрібно платити за таку медичну послугу
За даними міністерства, медична послуга за е-направленням буде безоплатною для пацієнта, якщо обраний ним медичний заклад має договір з НСЗУ - за програмою медичних гарантій відповідного напряму.
Адже саме Національна служба здоров'я України впроваджує реформу фінансування у сфері охорони здоров'я та є єдиним національним замовником медичних послуг у державі.
Знайти такий медзаклад можна у кілька способів:
- або онлайн - скориставшись відповідним дашбордом на сайті НСЗУ;
- або телефоном - подзвонивши до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
Хто формує е-направлення у разі перескерування
У МОЗ нагадали, що може трапитись ситуація, коли пацієнт прийшов до лікаря-спеціаліста, а той - під час прийому - визначив потребу:
- або у спрямуванні людини до іншого вузького спеціаліста (наприклад, хірурга, кардіолога, невролога);
- або у проведенні додаткових обстежень.
У такому випадку відповідне е-направлення повинен сформувати безпосередньо цей лікар.
Тобто він не повинен "скеровувати пацієнта за направленням до його сімейного лікаря".
"е-Направлення на обстеження чи аналізи має виписувати той лікар, який їх призначив, адже це - клінічне рішення саме цього лікаря", - пояснили в міністерстві.
Крім того, направити пацієнта на спеціалізовані інструментальні дослідження (як-от КТ чи МРТ), а також на специфічні лабораторні аналізи - може лише лікар спеціалізованої ланки.
"У лікаря первинної ланки такої можливості немає", - нагадали у МОЗ.
Чи може лікар відмовитись виписувати направлення
Насамкінець українцям нагадали про їхні права.
"У разі, якщо лікар вузької спеціалізації відмовляється виписувати е-направлення на призначені ним же обстеження, пацієнту необхідно звернутися до керівника медичного закладу", - наголосили в МОЗ.
Якщо ж "питання не вирішується на місці", пацієнтам радять зателефонувати до контакт-центру НСЗУ за номером 16-77.
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