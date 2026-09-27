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Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной

09:51 27.09.2026 Вс
1 мин
aimg Мария Науменко
Буданов анонсировал большой обмен пленными между Россией и Украиной Фото: руководитель Офиса президента Кирилл Буданов (Getty Images)
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Новый обширный обмен пленными между Украиной и Россией может состояться уже на следующей неделе. В Киеве надеются на скорую реализацию договоренностей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий руководителя Офиса президента Кирилла Буданова для Новости.LIVE.

По словам Буданова, новостей по обмену следует ожидать в ближайшее время. Он подчеркнул, что процесс должен состояться достаточно быстро.

"Должно быть вообще очень быстро, в ближайшем. Я думаю, на неделе", - сказал руководитель Офиса президента.

Журналистка уточнила, имеет ли он в виду последующую неделю. В ответ Буданов заявил: "Надеемся на это".

Таким образом, украинская сторона ожидает, что обширный обмен пленными может состояться уже в ближайшие дни. В то же время, точную дату и другие детали проведения обмена пока не раскрывают.

Напомним, 24 августа Украина вернула из плена 10 военнослужащих из-за Беларуси. Это был специальный этап обмена, проведённый в рамках договоренностей между сторонами.

Все уволенные защищали Украину на Донецком направлении и до этого считались пропавшими без вести. Двое военных находились в розыске с 2024 года, еще восемь – с 2025-го.

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