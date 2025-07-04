К эксплуатации в ВСУ допустили новый дрон R34-T с лазерным наведением: что известно

Беспилотник нового поколения R-34-T, способный осуществлять лазерное целеуказание, официально допущен к эксплуатации в подразделениях Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Это позволяет уменьшить расходы боеприпасов, эффективнее использовать ресурсы и снизить риски для военных.

Благодаря лазерному наведению дрон позволяет значительно повысить точность и эффективность ударов даже в сложных условиях - на больших дистанциях и в зоне активной работы ПВО противника.

Основная задача беспилотника - лазерная подсветка целей для высокоточного поражения управляемыми боеприпасами, в частности артиллерийскими и авиационными.

R-34-T разработан по заказу Вооруженных сил Украины и уже успешно прошел все этапы испытаний .

Новые дроны в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, Минобороны недавно допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Световод" на оптоволокне.

Также ВСУ недавно начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

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