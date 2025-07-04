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До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням: що відомо

П'ятниця 04 липня 2025 11:31
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До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням: що відомо Фото: До ЗСУ надійшов дрон з лазерним наведенням (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Безпілотник нового покоління R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Що відомо про R-34-T

R-34-T розроблений на замовлення Збройних сил України та вже успішно пройшов усі етапи випробувань.

Основне завдання безпілотника - лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням: що відомо

Завдяки лазерному наведення дрон дозволяє значно підвищити точність і ефективність ударів навіть у складних умовах - на великих дистанціях і в зоні активної роботи ППО противника.

Які переваги має дрон

R-34-T оснащений:

  • захищеними каналами зв’язку

  • модульною архітектурою

  • захистом від засобів РЕБ

Це дає змогу зменшити витрати боєприпасів, ефективніше використовувати ресурси та знизити ризики для військових.

Нові дрони у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

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