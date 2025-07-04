До експлуатації в ЗСУ допустили новий дрон R34-T з лазерним наведенням: що відомо

Безпілотник нового покоління R-34-T, здатний здійснювати лазерне цілевказання, офіційно допущено до експлуатації у підрозділах Сил оборони України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони України.

Це дає змогу зменшити витрати боєприпасів, ефективніше використовувати ресурси та знизити ризики для військових.

Завдяки лазерному наведення дрон дозволяє значно підвищити точність і ефективність ударів навіть у складних умовах - на великих дистанціях і в зоні активної роботи ППО противника.

Основне завдання безпілотника - лазерна підсвітка цілей для високоточного ураження керованими боєприпасами, зокрема артилерійськими та авіаційними.

R-34-T розроблений на замовлення Збройних сил України та вже успішно пройшов усі етапи випробувань .

Нові дрони у ЗСУ

Українські військові останнім часом отримали кілька нових дронів. Так, Міноборони нещодавно допустило до експлуатації у ЗСУ вітчизняний безпілотний авіаційний FPV-комплекс "Світловод" на оптоволокні.

Також ЗСУ віднедавна почали масово використовувати новий баражуючий боєприпас MV-25 OSKAR, розроблений французькою компанією KNDS France у співпраці з DELAIR та EOS Technologie.

Окрім того, у Міноборони повідомили, що українські військові використовуватиму новий безпілотний авіаційний комплекс "Волиняка". Наразі відомо, що новий гексакоптер полює за важкоброньованими цілями.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.