Для ВСУ доступен новый дрон: что известно о гексакоптере "Волыняка"
Украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.
Как сообщается, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске бомбардировочный гексакоптер "Волыняка".
Что такое "Волыняка"
"Волыняка" - отечественный бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей.
Его первые модификации работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны. Они уже уничтожили сотни образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы.
"Бомберы" способны выполнять боевые задачи при любой погоде: в сумерках, при сильном ветре.
Основные характеристики "бомбера"
Бомбардировочный гексакоптер "Волыняка" состоит из:
- пульта управления,
- очков пилота,
- ретранслятора,
- многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.
Фото: бомбардировочный гексакоптер "Волыняка" (mod.gov.ua)
"Волыняка" спроектирован для перевозки грузов в сложных боевых условиях, он может:
- сбрасывать на вражеские цели боеприпас,
- поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей,
- выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение.
Кстати, даже Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. Он говорит, что никто не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.
Между тем, Россия также не стоит на месте. Так, на днях россияне применили во время атаки на Киев новый реактивный дрон "Герань-3".
А украинские военные инженеры сейчас работают над разработкой новых дронов-перехватчиков, которые будут защищать объекты энергетики. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.