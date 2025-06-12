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Для ВСУ доступен новый дрон: что известно о гексакоптере "Волыняка"

Четверг 12 июня 2025 14:59
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Для ВСУ доступен новый дрон: что известно о гексакоптере "Волыняка" Фото: Украинские военные будут использовать новый беспилотник (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Минобороны Украины.

Как сообщается, Минобороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в войске бомбардировочный гексакоптер "Волыняка".

Что такое "Волыняка"

"Волыняка" - отечественный бомбардировочный гексакоптер, предназначенный для уничтожения широкого спектра вражеских целей.

Его первые модификации работают на фронте с первых месяцев широкомасштабной войны. Они уже уничтожили сотни образцов вражеской военной техники, блиндажей и скоплений вражеской силы.

"Бомберы" способны выполнять боевые задачи при любой погоде: в сумерках, при сильном ветре.

Основные характеристики "бомбера"

Бомбардировочный гексакоптер "Волыняка" состоит из:

  • пульта управления,
  • очков пилота,
  • ретранслятора,
  • многоразового гексакоптера, оборудованного шестью мощными бесколлекторными двигателями.

Для ВСУ доступен новый дрон: что известно о гексакоптере &quot;Волыняка&quot;

Фото: бомбардировочный гексакоптер "Волыняка" (mod.gov.ua)

"Волыняка" спроектирован для перевозки грузов в сложных боевых условиях, он может:

  • сбрасывать на вражеские цели боеприпас,
  • поражающей силы которого хватает для уничтожения тяжелобронированных целей,
  • выполнять логистические задачи: доставлять на позиции необходимое снаряжение.

Кстати, даже Дональд Трамп поражен широким использованием БпЛА в современной войне. Он говорит, что никто не ожидал, что именно дроны окажутся основным оружием в войне между Украиной и РФ.

Между тем, Россия также не стоит на месте. Так, на днях россияне применили во время атаки на Киев новый реактивный дрон "Герань-3".

А украинские военные инженеры сейчас работают над разработкой новых дронов-перехватчиков, которые будут защищать объекты энергетики. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

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