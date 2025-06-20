На оптоволокне: ВСУ допустили к эксплуатации новый ударный дрон (фото)
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.
Отмечается, что дроны комплекса "Светловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы.
Кроме того, эти ударные беспилотники имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Дроны-камикадзе оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами.
По данным Минобороны Украины, "Светловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут. В общем, с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.
Новые беспилотники в ВСУ
Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, недавно ВСУ начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.
Также на днях в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.
Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.
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