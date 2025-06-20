ua en ru
Пт, 20 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

На оптоволокне: ВСУ допустили к эксплуатации новый ударный дрон (фото)

Пятница 20 июня 2025 13:26
UA EN RU
На оптоволокне: ВСУ допустили к эксплуатации новый ударный дрон (фото) Фото: ВСУ допустили к эксплуатации новый ударный дрон (mod.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в ВСУ отечественный беспилотный авиационный FPV-комплекс "Светловод" на оптоволокне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны Украины.

Отмечается, что дроны комплекса "Светловод" построены на прочной раме, имеют высокопроизводительные двигатели, емкостные легкие аккумуляторы.

Кроме того, эти ударные беспилотники имеют оптоволоконный канал управления, доставляют боевой заряд на расстояние нескольких десятков километров. Дроны-камикадзе оснащены системами автоматического обнаружения и распознавания целей. В зависимости от комплектации могут быть оборудованы дневными или ночными камерами.

По данным Минобороны Украины, "Светловод" разворачивается в боевое положение за несколько минут. В общем, с начала 2025 года к эксплуатации в войсках было допущено более 60 образцов беспилотных авиационных комплексов с оптоволоконным каналом управления.

Новые беспилотники в ВСУ

Украинские военные в последнее время получили несколько новых дронов. Так, недавно ВСУ начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Также на днях в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ВСУ Дрони
Новости
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Зеленский о ночном обстреле: десятки раненых, горели жилые дома и бизнесы
Аналитика
Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Семеро против Трампа. Чего Украине ждать от саммита G7 в Канаде