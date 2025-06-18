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С дальностью до 25 км: ВСУ получили новый ударный дрон французского производства

Среда 18 июня 2025 11:48
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С дальностью до 25 км: ВСУ получили новый ударный дрон французского производства Фото: ВСУ получили новый ударный дрон французского производства (knds.com)
Автор: Константин Широкун

ВСУ начали массово использовать новый барражирующий боеприпас MV-25 OSKAR, разработанный французской компанией KNDS France в сотрудничестве с DELAIR и EOS Technologie.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании KNDS Group.

В компании отмечают, что новый ударный беспилотник относится к линейке MATARIS, которая включает несколько моделей с разной дальностью полета и назначением.

Разработчики добавляют, что MV-25 OSKAR уже получил положительные отзывы от различных подразделений ВСУ. Его разработка и внедрение заняли всего два года, а первые боевые испытания состоялись в июне 2024 года.

Согласно концепции этот ударный дрон предназначен для поражения пехоты и легкобронированной техники. Он оснащен осколочно-фугасной боеголовкой массой 550 граммов и способен действовать на дистанции до 25 км, находясь в воздухе до 45 минут.

По словам представителей компании-разработчика, MV-25 OSKAR легкий в развертывании и не требует взлетно-посадочной полосы или подготовленной местности. Аппарат имеет низкую радиолокационную заметность и использует устойчивый к помехам канал передачи данных, что позволяет осуществлять навигацию в условиях отсутствия спутникового сигнала.

Новые дроны в ВСУ

Напомним, на днях в Минобороны сообщили, что украинские военные будут использовать новый беспилотный авиационный комплекс "Волыняка". Известно, что новый гексакоптер охотится за тяжелобронированными целями.

Кроме того, недавно в Министерстве обороны Украины объяснили, как добровольцы будут помогать сбивать вражеские дроны.

Кроме того, в Украине официально разрешили к эксплуатации новый дистанционно-управляемый боевой модуль "ШАБЛЯ МК19(М)".

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