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Експерти оцінили шанси Мінфіну позичити на зовнішніх ринках до кінця року

Київ, Понеділок 30 листопада 2020 13:02
Експерти оцінили шанси Мінфіну позичити на зовнішніх ринках до кінця року
Фото: євро і долари і гривні (прес-служба НБУ)
Автор: Ростислав Шаправський, Олександр Білоус

Для випуску євробондів є вікно можливостей

Україна до кінця 2020 року може вийти на зовнішні ринки запозичень. Один лише внутрішній ринок не зможе забезпечити бюджет необхідним ресурсом.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Без траншу МВФ: де Кабміну взяти в борг, щоб уникнути бюджетної кризи".

Як зазначив фінансовий аналітик групи ICU Тарас Котович, при збереженні попиту до ризикових активів в першій половині грудня ймовірність розміщення буде дуже високою.

"Прибутковість єврооблігацій зараз значно нижче 7% річних, що повинно дозволити здійснити випуск в доларах США зі ставкою не вище цього рівня", - вважає експерт.

Розміщення євробондів в кінці року можливе, питання лише в ціні, яку Мінфін готовий запропонувати інвесторам, погоджується член Ради НБУ, економіст Віталій Шапран.

"Кон'юнктура на міжнародних ринках зараз сприятлива, ставки запозичень на ринку суверенів навіть зі спекулятивним рейтингом впали нижче 5%", - зазначив економіст.

Для України, як вважає виконавчий директор CASE Ukraine Дмитро Боярчук, вихід з євробондами без підтвердженої місії (або якихось інших сигналів від МВФ) буде явно дорожче, ніж, приміром, якщо Фонд все ж таки вийде з якимись меседжами на підтримку уряду. В обох випадках Мінфін зможе розмістити папери, вважає співрозмовник. Але, знову-таки, ключове - ціна, за якою вдасться взяти в борг.

"Звичайно, знайдуться фонди, які будуть готові частину свого портфеля вкласти в суперризикові папери, але за певну ціну. Складно сказати, якою вона буде на той момент. Але якщо Україна виходить з розміщенням і, скажімо, готова платити 15% за євроооблігаціями в умовах, коли домінують негативні процентні ставки, це буде сигнал, що в країні щось не так", - упевнений Боярчук.

Нагадаємо, міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство припинило фінансування деяких бюджетних витрат і програм наприкінці 2020 року.

Зазначимо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2020 року. Однак, швидше за все, кошти надійдуть в наступному році.

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