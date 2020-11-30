Эксперты оценили шансы Минфина одолжить на внешних рынках до конца года

Фото: евро и доллары и гривны (пресс-служба НБУ)

Для выпуска евробондов есть окно возможностей

Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Без транша МВФ: где Кабмину взять в долг, чтобы избежать бюджетного кризиса".

Как отметил финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович, при сохранении спроса к рисковым активам в первой половине декабря вероятность размещения будет очень высокой.

"Доходности еврооблигаций сейчас значительно ниже 7% годовых, что должно позволить осуществить выпуск в долларах США со ставкой не выше этого уровня", - полагает эксперт.

Размещение евробондов в конце года возможна, вопрос только в цене, которую Минфин готов предложить инвесторам, соглашается член Совета НБУ, экономист Виталий Шапран.

"Конъюнктура на международных рынках сейчас благоприятная, ставки заимствований на рынке суверенов даже со спекулятивным рейтингом упали ниже 5%", - отметил экономист.

Для Украины, как считает исполнительный директор CASE-Ukraine Дмитрий Боярчук, выход с евробондами без подтвержденной миссии (или каких-то других сигналов от МВФ) будет явно дороже, чем, к примеру, если Фонд все же выйдет с некими месседжами в поддержку правительства. В обоих случаях Минфин сможет разместить бумаги, полагает собеседник. Но, опять-таки, ключевое –- эта цена, по которой удастся взять в долг.

"Конечно, найдутся фонды, которые будут готовы часть своего портфеля вложить в суперрисковые бумаги, но за определенную цену. Сложно сказать, какой она будет на тот момент. Но если Украина выходит с размещением и, скажем, готова платить 15% по евроооблигациям в условиях, когда доминируют отрицательные процентные ставки, это будет сигнал, что в стране что-то не так", - уверен Боярчук.

Напомним, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года.

Отметим, министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Украина еще сохраняет шанс получить транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) до конца 2020 года. Однако, скорее всего, средства поступят в следующем году.