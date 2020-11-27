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Марченко підтвердив затримки бюджетних виплат

Київ, П'ятниця 27 листопада 2020 14:42
Марченко підтвердив затримки бюджетних виплат
Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Міністр фінансів Сергій Марченко підтвердив інформацію про те, що Державне казначейство призупинило фінансування деяких бюджетних видатків і програм. Ситуація дуже непроста.

Про це він сказав в інтерв’ю "BBC Україна".

"Станом на сьогодні мова може йти про незначні затримки на незначні суми. Ні про які суми у десятки мільярдів гривень, як ідуть інсинуації в пресі, мова не йде. Є окремі затримки, але вони також вирішуються", - сказав він.

Водночас міністр визнав, що недофінансування бюджету є значним.

"Ситуація непроста, абсолютно непроста. Я нікого не обманюю, просто кажу, що так склалося, що значна сума коштів до цього часу нам не надійшла. Мова про більш як 3 мільярди доларів США, які були закладені у нас в бюджеті", - сказав Марченко.

Однак Мінфін має розуміння того, яким чином формувати ліквідність для проведення видатків у грудні.

"У нас є план на випадок подій А, Б і В - як ми діємо, як завершити цей рік так, щоб ми по максимуму профінансували всі видатки, передбачені в бюджеті", - додав міністр.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2020 року. Однак, скоріше за все, кошти надійдуть у наступному році.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету у 2021 році.

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