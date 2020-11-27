Міністр фінансів дав прогноз щодо траншу МВФ

Фото: Сергій Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Скоріше за все, Україна отримає транш у наступному році

Україна ще зберігає шанс отримати транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) до кінця 2020 року. Однак, скоріше за все, кошти надійдуть у наступному році.

Про це міністр фінансів України Сергій Марченко сказав в інтерв’ю "BBC Україна".

"Більш імовірним сценарієм, я би сказав, дуже високо ймовірним, що нам вдасться домовитися у поточному році про місію і ці кошти будуть вже в наступному році", - сказав він.

Водночас міністр нагадав, що кошти від МВФ передбачені в бюджеті 2020 року.

"Я не можу сказати категорично, що коштів не буде. Може виявитися так, що це рішення якимось чином буде знайдено. Але я не хочу давати якісь оптимістичні обіцянки щодо цього", - додав він.

Марченко нагадав, що українська влада хотіла, щоб був перегляд програми ще у серпні, а до цього в липні мала б приїхати місія.

"Так не сталося. Але це не значить, що в нас немає амбіцій і планів все-таки домовитися і знайти порозуміння з МВФ", - додав він.

За його словами, по бюджету зняли останні питання. "Тобто у нас є домовленості, що зауваження щодо оптимальності бюджетних показників на цей момент узгоджені. І ми можемо рухатися далі", - повідомив міністр.

"Є ще питання, і це було озвучено, щодо діяльності Національного антикорупційного бюро. І зараз це питання можна вважати таким, що вирішується чи є вирішуваним. І третє питання - щодо Національного банку, воно вже практично вирішено", - констатував Марченко.

Нагадаємо, 26 листопада Міністерство фінансів України заявило про завершення переговорів з Міжнародним валютним фондом (МВФ) щодо параметрів проекту держбюджету на 2021 рік.

Зазначимо, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що без кредитів МВФ Україна не зможе профінансувати видатки державного бюджету у 2021 році.