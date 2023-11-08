Эксперт пояснил значение удара по корвету "Аскольд" в Керчи

Как отмечается в матери але, после атаки на ракетоноситель "Аскольд" 4 ноября, по которому выпустили ракеты SCALP-EG, судно получило критические повреждения.

По утверждению экспертов, россиянам сегодня проще собрать новый ракетоноситель, чем починить "Аскольд", на котором размещали "Калибры".

"У них еще остались и подводные, и надводные корабли, но это осложнит им логистику. Это только начало, понемногу будем уничтожать российский флот", - пояснил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

По данным британской разведки, ударом по "Акольду" Украина доказала способность наносить дальние удары по оккупированному Крыму и Россия будет вынуждена перенести судостроительную инфраструктуру.