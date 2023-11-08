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Експерт пояснив значення удару по корвету "Аскольд" у Керчі

Фото: Удар по Аскольду у Керчі ускладнить росіянам логістику (kchf.ru)
Автор: Юлія Акимова

Українські сили намагаються відсунути якнайдалі флот військово-морських сил РФ, який базується на Чорному морі. Удар по "Аскольду" у Керчі ускладнить росіянам логістику.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ризик оточення Авдіївки та дефіцит ресурсів. Що відбувається на фронті напередодні зими".

Як зазначається в матері але, після атаки на ракетоносій "Аскольд" 4 листопада, за яким випустили ракети SCALP-EG, судно отримало критичні пошкодження.

За твердженням експертів, росіянам сьогодні простіше зібрати новий ракетоносій, ніж полагодити "Аскольд", на якому розміщували "Калібри".

"У них ще залишилися і підводні, і надводні човни, але це ускладнить їм логістику. Це лише початок, потроху знищуватимемо російський флот", - пояснив майор запасу ЗСУ, військовий експерт Олексій Гетьман.

Удар по Керчі

Нагадаємо, 4 листопада у Керчі пролунали вибухи. В Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ заявили про те, що українські військові вдарили по суднобудівному заводу "Залив" в Криму .

Також стало відомо, що внаслідок атаки було пошкоджено носія "Калібрів" корабель "Аскольд". За наявною інформацією, корабель зазнав значних пошкоджень і, можливо, не підлягає ремонту.

За даними британської розвідки, ударом по "Акольду" Україна довела здатність завдавати дальніх ударів по окупованому Криму і Росія буде змушена перенести суднобудівну інфраструктуру.

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