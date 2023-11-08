Риск окружения Авдеевки и дефицит ресурсов. Что происходит на фронте накануне зимы

Ситуация на фронте динамичная, меняется еженедельно, но пока не на стратегическом, а на тактическом уровне. Что происходит вблизи Авдеевки, какие планы у оккупантов в направлении Сватово и какую тактику используют ВСУ на Таврийском участке, – ниже в обзоре журналистки РБК-Украина Юли Акимовой.

При подготовке материала использовались комментарии военных экспертов Алексея Гетьмана, Владислава Селезнева, а также информация из открытых источников.

Сегодня на фронте практически нет участка, где не происходят позиционные бои с российскими оккупантами. Основная их задача – определить, чья будет инициатива в ходе приближающейся зимней кампании.

Пока российская армия сосредотачивает на поле битвы большое количество войска, имея в этом вопросе явный перевес, ВСУ ведут позиционные бои, обороняются, а на некоторых участках контратакуют и закрепляются на освобожденных километрах земли. Фронт динамичен, ситуация меняется еженедельно, но пока ни армия противника, ни украинские силы не достигли внушительных стратегических успехов.

Семь километров до окружения Авдеевки

Наиболее тяжелые бои сегодня проходят вблизи Авдеевки, которую украинские силы держат с 2014 года. За 9 лет ВСУ смогли укрепиться на коксохимическом заводе, который представляет собой масштабное строение с множеством подземных ходов. Украинские войска также заняли здесь террикон, что для военных является большой удачей.

Российские войска пытаются захватить Авдеевку уже 9 лет. С начала полномасштабной войны оккупанты получили возможность, уже не скрываясь, подкрепить свои силы большим количеством техники и человеческого ресурса. Однако ни шквальные огни, ни постоянные "мясные атаки" до сих пор не принесли российской армии ощутимых результатов в направлении Авдеевки.

Вплоть до прошлого месяца россияне активно теряли на этом участке большое количество мобилизованных солдат, лишившись в итоге целой дивизии. Не лучшая ситуация обстоит и с техникой – за несколько боев ВСУ уничтожили более 60 одних только российских танков.

Однако за последние несколько недель ситуация изменилась в худшую сторону. Противнику удалось накопить большое количество ресурса – как оружия, так и людей. Человеческий ресурс они не стали ждать из РФ, а переместили его с других участков фронта. Теперь же Авдеевку пытаются окружить с южного и северного флангов, отрезав украинские силы от ресурсов, пояснил майор запаса ВСУ, военный эксперт Алексей Гетьман.

"Они планировали не в лоб штурмовать, а именно окружить, чтобы сделать невозможным поставки всего, что необходимо в Авдеевке. Мы понимаем, что там есть оперативные склады, туда нужно постоянно подвозить воду, еду, забирать раненых. Все, что необходимо, чтобы подпитывать войско, чтобы оно могло вести боевые действия. Там же нет магазинов. Поэтому они пытаются перерезать снабжение, огнем контролировать эти пути. Таким образом, они пытаются обескровить наши войска", – отмечает Гетьман в комментарии РБК-Украина.

Скриншот карты Авдеевского направления (источник: DeepState)

Ситуация в Авдеевке откровенно тяжелая, отмечают военные аналитики. Сегодня оккупанты сосредоточили на направлении около 40 тысяч войска. Они давят со стороны Веселого и Красногоровки с севера, и со стороны Водяного и Опытного с юга. Таким образом, Авдеевку пытаются взять в окружение. На днях российские войска уже фактически взяли под контроль трассу, которая объединяет Авдеевку с "большой землей", отмечает военный эксперт Владислав Селезнев. Сегодня расстояние между "тисками" – всего семь километров. Если им удастся оккупировать Орловку на севере и села Тоненькое и Северное на юге, ситуация для украинского войска будет крайне тяжелой.

"Шансы зависят от ресурсов украинских сил обороны. Если у нас будут снаряды, то все их шансы будут превращаться в груду мяса, которое украинская артиллерия будет смешивать с землей. Если ресурсов будет не хватать, ситуация будет сложной, наши военные будут проводить маневренную оборону, в том числе отходить западнее Авдеевки", – отметил Владислав Селезнев.

При этом аналитики повторяют – никакого особого военного смысла в стратегическом плане для оккупации Авдеевки у россиян нет. Пытаясь захватить это направление, российская армия не жалеет человеческих ресурсов, буквально стачиваясь об Авдеевку. Основная цель, в данном случае, больше политическая, а не военная – оккупировать город, о котором уже 9 лет говорит российская пропаганда, и заявить об очередной "победе".

"Угроза окружения Авдеевки существует. Но мы понимаем, что у нас работает аэроразведка, военная разведка, мы знаем, какие подразделения против нас там сосредоточены. Мы даже знаем фамилии командиров, которые там участвуют. У нас есть их психологические портреты, чтобы мы знали, чего от них ждать. Если возникнет вероятность, что у них хватит сил и средств для окружения, то мы либо добавим туда определенный резерв, либо будем уходить, потому что в окружении никто людей не оставит", – добавил Гетьман.

Два из трех

Не легче обстоит ситуация и на Бахмутском, Сватовском и Купянском направлениях. Россиянам удалось оккупировать Бахмут и Сватово, поэтому сегодня они стараются удерживать занятые позиции, вести точечные атаки и захватить Купянск.

На Бахмутском направлении россияне пытаются атаковать Андреевку и Клещиевку, которые обороняют ВСУ. Основное преимущество в удерживании именно этих позиций состоит в том, что там находятся господствующие высоты, которые позволяют украинским военным скрыто перемещаться и удачно атаковать.

На некоторых участках ВСУ даже удалось пересечь железнодорожную линию, но россияне не жалеют ресурсов, выстраивая фортификационные линии вдоль трассы, которая объединяет Бахмут и Горловку. Задача ВСУ – закрепляться вблизи Бахмута и проводить периодические контратаки, задача противника – выбить украинские силы из Андреевки и Клещиевки и занять эти позиции.

"Время от времени враг пытается атаковать, потому что человеческих ресурсов у него достаточно. Постепенно это украинское наступление будет уменьшаться, потому что это вопрос ресурсов. Сейчас южнее Бахмута идут бои за инициативу, кто дальше будет определять ситуацию на поле боя, а кто будет вынужден отступать. Ключевой фактор, определяющий перспективу – это ресурсы", – отметил Селезнев.

В борьбе за Купянск россияне перебросили на направление танковую "кантемировскую" дивизию, пытаясь сформировать так называемый бронированный кулак. Именно на этом участке оккупанты чаще всего сегодня используют танки и бронированные машины, пытаясь прорвать линию обороны ВСУ. Основная задача – выйти к железной дороге "Купянск-узловой". После чего они хотят выйти к реке Оскол и форсировать ее. Однако, по словам Гетьмана, сделать россиянам это будет очень тяжело.

"Сейчас они хотят контролировать железную дорогу. С военной точки зрения это прогнозируемые действия, пока им это не удавалось", – отметил эксперт.

ВСУ на Бахмутском направлении (фото: Getty Images)

На Сватовское направление россияне перебросили часть своих подразделений – они научились делать это довольно быстро, используя железную дорогу. Сегодня их тактика выглядит следующим образом – они стараются найти слабое место в украинской линии обороны, быстро атаковать определенный участок большим количеством мобилизованных и, если удастся, закрепиться на захваченной позиции.

Сегодня на Сватовском направлении "работает" относительно новое 25 подразделение российской армии. Оно еще не такое "побитое", как другие военные группировки, поэтому большое количество новоприбывших российские командиры стараются трансформировать в территориальные достижения. Но в такой, казалось бы, простой схеме "мясных штурмов" есть одна очевидная проблема – большое количество военных надо чем-то укомплектовать.

"Проблема россиян состоит в том, что они отправили такую армию, которая нормально не укомплектована. Если бы эта армия была человеческой и они бы сосредоточили достаточное количество ресурсов, дела наши были бы довольно плохими. Но, учитывая, что у врага несовпадение с заявленным количеством укомплектования и штатной численностью, вражеская армия, сосредоточив там немалое количество ресурсов, пока не смогла получить там какие-то территориальные достижения", – добавляет Селезнев.

Поэтому на Сватовском направлении противник периодически проводит разведку боем, пытается атаковать позиции ВСУ, но, получая удары, отходит. Продвижения врага, если и имеют место, то носят тактический характер. Украинские войска тоже застряли в позиционных боях, не имея достаточного количества ресурса, который, в сущности, и определяет исход битв.

Клин "Работино", новая тактика и угроза для российского флота

Тот факт, что украинские войска захватили Работино в Запорожской области, практически вклинившись в ровную линию фронта, доставляет российским оккупантам массу неприятностей.

Украинские военные держат этот плацдарм, несмотря на активные попытки противника выбить их или окружить по флангам. Частично ВСУ в этом помогли морские пехотинцы, которые сегодня оттянули на себя несколько подразделений из Токмака на юг Херсонской области. Очевидно бои вблизи Работино носят тактический характер – украинская армия в данном случае выступает как "оппортунист" и пытается прорвать линию обороны там, где это возможно сделать, расширяя плацдарм. Здесь, как и практически на всех участках фронта, также идут бои за инициативу.

Интереснее ситуация обстоит на Таврийском направлении. Украинские военные в определенном количестве переместились на левый берег, но идут не в лоб, а вдоль реки. Таким образом они усложнили задачу для россиян, которые не могут полностью окружить ВСУ.

"Мы сбиваем их с толку. Они не знают, зачем этот плацдарм. А зачем – для того, чтобы установить там понтонные переправы и уже перевозить большое количество тяжелой техники, чтобы из этого плацдарма совершать атаки. Где мы это сделаем, они понять не могут, это очень толковая тактика", – отмечает Гетьман.

Украинский военный (фото: Getty Images)



Помимо этого, украинские силы стараются отодвинуть как можно дальше флот военно-морских сил РФ, который базируется на Черном море. После атаки на ракетоноситель "Аскольд" 4 ноября, по которому выпустили ракеты SCALP-EG, судно получило критические повреждения. По утверждению экспертов, россиянам сегодня проще собрать новый ракетоноситель, чем починить "Аскольд", на котором размещали "Калибры".

"У них еще остались и подводные, и надводные лодки, но это осложнит им логистику. Это только начало, понемногу будем уничтожать русский флот", – добавил Гетьман.

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Сегодняшние бои вдоль линии фронта тяжело назвать успешными для обеих сторон – ни ВСУ, ни противник не могут достичь стратегических успехов. Боевые действия динамичные – как украинские силы, так и оккупанты могут периодически оставлять или захватывать небольшие участки, но большого прорыва пока не будет. У российской армии проблема с комплектацией, но им удается пополнять свои ряды 20 тысячами мобилизованных каждый месяц, из-за чего сегодня на фронте они сосредоточили уже около полумиллиона войска – это почти в три раза больше, чем было в начале полномасштабного вторжения.

Украинские силы страдают от нехватки ресурсов. ВСУ необходимы снаряды, артиллерия, дроны, боевые самолеты и люди в довольно большом количестве. Пока хотя бы часть из этих потребностей не будет закрыта, ожидать стремительных освобождений нет смысла.

Между тем, Россия, несмотря на многочисленные санкции, все же смогла встать на военные рельсы и снабжает свою армию, пусть и дешевой, но все же эффективной техникой. Это, по словам аналитиков, и есть тот "глухой угол", о котором рассказал Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist. Кроме помощи партнеров, которой, очевидно не хватает, украинскому государству необходимо и самому вставать на те же самые рельсы.

"Когда это будет сделано, можно ожидать более быстрого продвижения. Мы не плохие, у нас все хорошо. Мы остановили огромную армию. Но сегодня тех сил и средств, которые у нас есть, не хватает", – добавил Гетьман.