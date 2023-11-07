Британская разведка назвала последствия для России удара по корвету "Аскольд" в Керчи

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter .

Как отмечается в сводке, 4 ноября 2023 года недавно построенный российский военно-морской корвет почти наверняка был поврежден после удара, когда он находился рядом с судостроительным заводом "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

По данным британкой разведки, корабль "Аскольд" проекта "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не был принят в состав ВМФ России. Инцидент произошел на востоке Крыма, дальше, чем большинство предыдущих ударов дальнего действия, о которых заявляла Украина.

"Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность перемещения дальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.