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Британская разведка назвала последствия для России удара по корвету "Аскольд" в Керчи

Украина, Вторник 07 ноября 2023 09:58
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Британская разведка назвала последствия для России удара по корвету "Аскольд" в Керчи Фото: корабль "Аскольд" ликвидировали в Керчи (kchf.ru)
Автор: Александр Белоус

Украина доказала способность наносить дальние удары по оккупированному Крыму. Россия будет вынуждена перенести судостроительную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Великобритании в Twitter.

Как отмечается в сводке, 4 ноября 2023 года недавно построенный российский военно-морской корвет почти наверняка был поврежден после удара, когда он находился рядом с судостроительным заводом "Залив" в Керчи в оккупированном Крыму.

По данным британкой разведки, корабль "Аскольд" проекта "Каракурт", спущенный на воду в 2021 году, не был принят в состав ВМФ России. Инцидент произошел на востоке Крыма, дальше, чем большинство предыдущих ударов дальнего действия, о которых заявляла Украина.

"Способность Украины нанести удар по крымской судостроительной инфраструктуре, вероятно, заставит Россию рассмотреть возможность перемещения дальше от линии фронта, что задержит поставку новых судов", - отмечают в Минобороны Британии.

Удар по Керчи

Напомним, 4 ноября в Керчи прогремели взрывы. В Управлении стратегических коммуникаций ВСУ заявили о том, что украинские военные ударили по судостроительному заводу "Залив" в Крыму.

Также стало известно, что в результате атаки был поврежден носитель "Калибров" корабль "Аскольд". По имеющейся информации, корабль получил значительные повреждения и, возможно, не подлежит ремонту.

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