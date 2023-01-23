Эксперт назвал возможные направления нового наступления России

Главная цель российских оккупантов - вернуть себе стратегическую инициативу в войне против Украины. Для этого они могут прибегнуть к стратегической наступательной операции.

Он напомнил, что главнокомандующий Валерий Залужный отмечал, что россияне пытаются вернуть себе стратегическую инициативу. Машовец добавил, что это можно сделать исключительно проведением какой-то стратегической наступательной операции. Однако нельзя говорить о том, что она будет выглядеть так же, как в феврале 2022 года - одновременно с нескольких операционных направлений.

"Я считаю, например, что противник будет пытаться провести в восточной операционной зоне, на левобережье Украины какую-то одну крупную, стратегическую операцию. Ее целью будет оцепление и разгром нашей группировки войск на Востоке или его части", - сказал он.

Эксперт считает, что россияне могут нанести два удара, которые сходятся: один в сторону Запорожья - Днепра, другой - навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.

"Для этого им нужно будет сосредоточить и развернуть две группировки. Одна - на юге, вторая - в районе Белгородской и Курской областей. Почему именно там? Потому что там наименьшее расстояние от российской границы до Днепра. Если говорить очень приблизительно, то место, где эти две группировки должны сойтись - район Павлограда", - сказал он.

Машевец также отметил, что оккупанты могут попытаться провести какие-то активные действия с территории Беларуси. Однако это направление будет иметь ограниченные цели и задачи. Это скорее будет отвлекающим ударом.

Эксперт считает, что в течение зимы-весны путинская армия попытается переломить ход войны и вернуть себе стратегическую инициативу. Возможно, это произойдет так, как описал Машовец выше, возможно, россияне ограничатся серией оперативно-тактических операций. Они также могут попытаться организовать одну крупную стратегическую операцию. При этом в любом случае главной целью остается возвращение стратегической инициативы.

"Я не могу дать сейчас гарантию - удастся им это или не удастся. Я считаю, что на сегодняшний день такую вероятность можно оценивать как 60 на 40: 60 - не удастся, 40 - удастся или в полном объеме, или частично. Насколько я понимаю, к попытке вернуть себе стратегическую инициативу россияне готовятся достаточно серьезно", - добавил эксперт.