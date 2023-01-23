Эксперт назвал возможные направления нового наступления России
Главная цель российских оккупантов - вернуть себе стратегическую инициативу в войне против Украины. Для этого они могут прибегнуть к стратегической наступательной операции.
Об этом координатор "Информационного сопротивления" Константин Машовец рассказал в интервью РБК-Украина.
Он напомнил, что главнокомандующий Валерий Залужный отмечал, что россияне пытаются вернуть себе стратегическую инициативу. Машовец добавил, что это можно сделать исключительно проведением какой-то стратегической наступательной операции. Однако нельзя говорить о том, что она будет выглядеть так же, как в феврале 2022 года - одновременно с нескольких операционных направлений.
"Я считаю, например, что противник будет пытаться провести в восточной операционной зоне, на левобережье Украины какую-то одну крупную, стратегическую операцию. Ее целью будет оцепление и разгром нашей группировки войск на Востоке или его части", - сказал он.
Эксперт считает, что россияне могут нанести два удара, которые сходятся: один в сторону Запорожья - Днепра, другой - навстречу, но через Харьковскую область, Полтаву и Кременчуг.
"Для этого им нужно будет сосредоточить и развернуть две группировки. Одна - на юге, вторая - в районе Белгородской и Курской областей. Почему именно там? Потому что там наименьшее расстояние от российской границы до Днепра. Если говорить очень приблизительно, то место, где эти две группировки должны сойтись - район Павлограда", - сказал он.
Машевец также отметил, что оккупанты могут попытаться провести какие-то активные действия с территории Беларуси. Однако это направление будет иметь ограниченные цели и задачи. Это скорее будет отвлекающим ударом.
Эксперт считает, что в течение зимы-весны путинская армия попытается переломить ход войны и вернуть себе стратегическую инициативу. Возможно, это произойдет так, как описал Машовец выше, возможно, россияне ограничатся серией оперативно-тактических операций. Они также могут попытаться организовать одну крупную стратегическую операцию. При этом в любом случае главной целью остается возвращение стратегической инициативы.
"Я не могу дать сейчас гарантию - удастся им это или не удастся. Я считаю, что на сегодняшний день такую вероятность можно оценивать как 60 на 40: 60 - не удастся, 40 - удастся или в полном объеме, или частично. Насколько я понимаю, к попытке вернуть себе стратегическую инициативу россияне готовятся достаточно серьезно", - добавил эксперт.
Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что новое наступление России может быть на любом направлении.
К тому же, по данным украинской разведки, Путин готовит россиян к длительной войне против Украины.
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Россияне обстреляли Харьковскую область: есть погибшая и раненый
ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ЯНВАРЯ 2023 08:41
Фото: россияне обстреляли Харьковскую область (t.me/synegubov)
АВТОР: ЕЛИЗАВЕТА ДРАБКИНА
Российские оккупанты за прошедшие сутки вели обстрелы по мирным населенным пунктам Купянского, Харьковского, Богодуховского и Чугуевского районов Харьковской области.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.
В частности, в Купянске российский снаряд попал во двор жилого дома. В Волчанске также зафиксировано попадание в частный дом. В результате атаки 49-летний мужчина получил ранение.
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Кроме того, в селе Петровка Золочевской общины от российских артиллерийских обстрелов погибла 67-летняя женщина.
К тому же, около 22:00 захватчики нанесли ракетный удар, предварительно с ЗРК С-300, по пгт Песочин Харьковского района. Там разрушено хозяйственное сооружение. Обошлось без пострадавших.
РБК-Украина сообщало, что вчера россияне обстреляли жилые дома и кладбище в Харьковской области.
К тому же, Харьковская область остается одним из самых заминированных регионов Украины.
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