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Российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая: подробности

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Воскресенье 22 января 2023 17:01
Российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая: подробности Фото: российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные ударили артиллерией по селу Петровка Золочевской общины. В результате обстрела погибла 67-летняя женщина.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской области Олега Синегубова.

По словам Синегубова, россияне попали по хозяйственной постройке и жилому дому. Кроме того, позже, после 15:00, враг ударил еще и по кладбищу в селе Гурьев Казачок, в результате чего были повреждены могилы.

"Также сегодня под обстрелами оккупантов был Волчанск. Зафиксировано попадание в пятиэтажку и частный дом из РСЗО. 49-летний мужчина получил ранения. Госпитализирован в среднем состоянии", - добавил Синегубов.

Фото: российские военные обстреляли Харьковскую область, есть погибшая (t.me/synegubov)

Напомним, РБК-Украина писало о том, что оккупанты недавно нанесли удар по Марганецкой общине в Днепропетровской области из реактивной артиллерии.

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