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Новое наступление России может быть на любом направлении, - Зеленский

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Понедельник 23 января 2023 03:16
Новое наступление России может быть на любом направлении, - Зеленский Фото: Президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Несмотря на огромное количество потерь, командование РФ продолжает постоянно ставить разные задачи перед своими военными.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на интервью президента Украины Владимира Зеленского телеканала ARD.

"Наступление может быть с любой стороны. Наступление может быть на юге или востоке. Он (Путин - ред.) же ставил целью выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей", - отметил украинский лидер.

Зеленский подчеркнул, что кремлевский диктатор продолжает отправлять насмерть тысячи россиян.

"Его дети не воюют, его дети не умирают, его дети не страдают. А где его дети и внуки? Может они на Донбассе? Поддерживают там, как он говорит, бедных людей, которых оскорбляют? Или они на оккупированных территориях стоят на страже порядка? Думаю, что нет. Мы их не найдем с вами. И после войны, и дальше. Эти люди будут жить. Цена этой войны - это чужие жертвы, не Путина", - добавил президент Украины.

Напомним, Зеленский подчеркнул, что скорость завершения войны зависит от двух вещей.

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